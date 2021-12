Каритасова акция за Притульни дом

РУСКИ КЕРЕСТУР – Парохийни Каритас прешлей нєдзелї успишно витворел акцию збераня половного облєчива и обуї за дзеци зоз Притульного дому (Свратиште) у Новим Садзе.

По словох каритасовей координаторки Сонї Алексич, парохиянє ше барз крашнє одволали и углавним приношели глєдане очуване половне жимске облєчиво и обуй за дзеци од 15-19 роки.

До акциї ше приключели и вирни зоз нашей парохиї у Суботици котри тиж назберали и послали два мехи глєдани шмати.

Волонтере шицким цо приношели шмати подаровали мали дарунок як подзекованє, же би дожили же зробели цошка гумане за других.

Єдна часц шматох до Притульного дому однєшена пондзелок, а до конца тижня будзе однєшена и друга часц назбераней помоци.

Акция витворена так же каритасово волонтере реаґовали на поволанку о тей потреби котру Притульни дом обявел на дружтвених мрежох.

