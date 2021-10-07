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Акция збераня школского прибору

автор м. афич 7. октобер 2021

РУСКИ КЕРЕСТУР – Каритасова Акция Школски прибор докончена прешлого тижня, та того року помоц достали дзешецеро дзеци зоз осем фамелийох, а єдна часц помоци реализована и у сотруднїцтве зоз Школу Петро Кузмяк.

Помоц у Школи придала координаторка Каритасу Соня Алексич, а дарунок ше состоял зоз бона хтори могло вихасновац у кнїжкарнї, як и самого школского прибору.

Дарователє були векшином парохиянє, алє и даскельо приватни фирми.

Як информує координаторка Каритасу, заинтересовани дарователє можи тоту помоц даровац и надалєй, понеже школски прибор потрошни материял и зда ше и през рок.

 

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