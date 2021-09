Каритасово друженя за старших и дзеци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Штвартково друженя за старших, хтори орґанизує парохийни Каритас, од нєшка буду пополаднями, а од ютра починаю и Пиятково друженя за дзеци.

Друженя за старших од тераз знова буду пополаднями од 14 по 16 годзин, и волонтере поволаю шицких заинтересованих, а тих цо сами нє можу присц, же би ше явели бо им обезпечени превоз.

Од ютра знова почню и Пиятково друженя за дзеци. Поволани школяре од 1. по 8. класу, а за нїх волонтере пририхтую рижни актовносци дружтвеного, духовного и забавного характеру. Друженя буду пиятками од 20 по 21,30 годзин.

