Каритасово пратки у Коцуре

КОЦУР – У просторийох парохиялного Каритасу „Марийов дом” у Коцуре вчера, 3. марца, отримане друженє под назву Каритасово пратки.

По словох координатора коцурского Каритасу Янка Салонтая, тото друженє так наволане пре одношеня медзи людзми котри дакеди пановали. Нєшка способ живота дакус иншаки и людзе нє маю часу єдни за других. Праве на Каритасових праткох, визначел, жадаю наглашиц тоти щири нєпоштредни друженя и здогаднуц на прешли часи.

З тей нагоди Салонтаї похвалєл и жени, Каритасово волонтерки, котри за тот дзень праткованя пририхтали богати столи зоз сланима и сладкима лакотками.

Попри активистох и волонтерох коцурского Каритасу, тому друженю присуствовали и старши парохиянє коцурскей парохиї, парох коцурски о. Владислав Рац, даскельо члени Церковного одбору грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици, як и госци зоз парохийного Каритасу св. Миколая зоз Руского Керестура.

Каритасово пратки зоз ґитару и писню прикрашел Михайло Будински, а шицки госци и домашнї ше розвешелєли и затанцовали, и препровадзели красни и приємни хвильки у тим пополадньовим друженю.

