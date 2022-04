Каритасов Вельконоцни вашар у Коцуре

КОЦУР – У церковней сали грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре вчера, 10. априла, отримани традицийни Вельконоцни вашар у орґанизациї парохиялного Каритасу.

После предполадньових Службох Божих, парохиянє могли нащивиц церковни просториї и поопатрац рижнородне понукнуце котре порихтали числени домашнї викладаче.

Нащивителє могли купиц вельконоцни прикраски, венчики, домашнї колачи и резанки, писанки, рижни ручни роботи. Тиж, Каритасово волонтере понукли и познати ґаґорки, а вирни могли купиц и приготовени, вицифровани паски за наиходзаце швето.

Цени на Вельконоцним вашаре були символични, а задовольни були и викладаче, як и вирни котри того дня пошли дому з полнима мещками.

