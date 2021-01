Каритас епархиї назберал помоц за трешенє жеми у Горватскей

СЕРБИЯ – На предкладанє Националного Каритасу Сербиї, його предсидателя митрополита и надвладики беоґрадского Станислава Хочевара, шицки пейц владически Каритаси ше уключели до солидарносци зоз настраданима у сушедней Горватскей.

Так и наш предсидатель Каритасу Епархиї св. Миколая у Руским Керестуре, владика кир Георгий, послал допис шицким нашим парохийом же би ше 10. януара уключели до тей гуманей акциї и шицок дзвончок того дня наменєли за тоту помоц.

Вчера сцигли податки до нашого Каритасу по котрих нашо 14 парохиї вєдно назберали 285.220динари, котри прешлїдзени Националному Каритасу до Беоґраду.

Ту назначени, на предкладанє владики Георгия, и точни податки кельо ше назберало у каждей нашей парохиї. Так у Керестуре назберани – 120.000 динари, у Кули – 16.000, Новим Вербаше (церква св. Владимира) – 2.000, у Старим Вербаше (церква Покрови) – 8.620, Коцуре – 35.600, Новим Садзе – 28.000, Ґосподїнцох – 5.000, Дюрдьове – 20.500, Марковцу – (румунска грекокатолїцка парохия) – 3.000, Индїя – 3.000, Сримска Митровица – 18.500, Бачинци – 7.000, Шид – 12.000 и Беркасово – 6.000 динари.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)