Каритас знова видава просториї, Соня Алексич нова координаторка

РУСКИ КЕРЕСТУР – Парохийни Каритас тих дньох обновел видаванє своїх просторийох за рижни друженя и преслави, а приход од видаваня наменєни людзом у потреби. Од нєдавна нова координаторка Каритасу Соня Алексич.

У Каритасу годно отримац родзени днї, кресцини, обеди, комерциялни презентациї и други подобни збуваня. До цени ураховани потребни прибор за єдзенє, пририхтованє и пораєнє просторийох по отриманей подїї, блутут звучнїки, а за наймладших и можлївосц бавеня фодбалерчкох.

Контакт особа за прияви и подробнєйши информациї Кристина Фаркаш 060 07048 39.

Иншак, у Каритасу однєдавна за координатора менована Соня Алексич котра на тей длужносци заменєла Снежану и Звонимира Малацкових. Алексичова по фаху дипл. психолоґ, у Каритасу є присутна од дзецинства як учашнїца рижних активносцох, познєйше велї роки як волонтерка, а єден час и професийно анґажована спред Каритасу у вибеженским кампу на Принциповцу.

