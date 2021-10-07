Каритас поволує на пиятково Друженя за дзеци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєдавно знова почали пиятково Друженя за дзеци хтори у своїх просторийох орґанизує парохийни Каритас у Руским Керестуре, пиятками од 20 по 21,30 годзин

На друженя поволани дзеци основношколского возросту, а за нїх волонтере пририхтали велї активносци од вшелїяких бавискох, дружтвених, спортских, креативних роботньох з вецей обласцох од подобових по кухарски, як и преглїбйованє духовних и вирских темох, а у духу медзисобней християнскей любови, почитованя и прилапйованя каждого такого яки є, як визначує координаторка парохийного Каритасу Соня Алексич.

На перших друженьох у новей сезони дзеци участвовали и помагали старшим волонтером правиц природни яблуков есенц хтори ше потим предава, а приход идзе за каритасово акциї.

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