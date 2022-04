Каритас помогнул з паскалним єдзеньом

РУСКИ КЕРЕСТУР – Парохийни Каритас св. Миколая у Руским Керестуре и того року уж традицийно, на Вельку соботу, 16. априла орґанизовал акцию збераня паскалного єдзеня.

Парох о. Владислав Варґа пошвецел пасхалне єдзенє хторе вец каритасово волонтере поодношело до двацец обисцох.

На акцию, ше одволали велї парохиянє хтори принєсли шицко цо потребне за вельконоцну кошарку – сирца, писанки, шунки, колбаси, пасочки, а було и колача. Пекара „Макаї” и на тот завод даровала пасочки, як и предавальня ,,Фреш“, хтора подаровала рижни продукти.

