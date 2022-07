Катарина Кулич наградзена на конкурсу Покраїнского секретарияту за образованє

ВЕРБАС/НОВИ САД – У будинку Покраїнскей влади у Новим Садзе прешлого тижня отримане святочне уручованє наградох автором найлєпших роботох у рамикох проєкту „Афирмация мултикултурализма и толеранциї у Войводини”.

Форум за едукацию, сотруднїцтво, афирмацию и потримовку гражданскому дружтву у сотруднїцтве зоз Покраїнским секретариятом за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци, у рамикох спомнутого проєкту, односно подпроєкту „Мултикултурализем на клик”, того року розписал штири наградни конкурси, по два за школярох основних школох и два за школярох стреднїх школох.

Єдна з наградзених школярох, у катеґориї видео роботох, була и Катарина Кулич зоз Коцура, школярка трецей класи вербаскей Ґимназиї „Жарко Зренянин”. Вона на годзинох виборней програми Уметносц и дизайн, у менторстве проф. Младена Дюричича, креировала интересантни видео на тему „Вельконоцне єдзенє”, а дзекуюци ориґиналному приступу, єй робота ше окреме видвоєла и наградзена є з другим местом.

Окрем дипломи котра єй уручена на святочносци у Покраїнскей влади, Катарина наградзена и зоз технїку/ґеджетами вредносци 30.000 динари. Тот ґест орґанизаторох указал же окреме вредную и ценя роботу школярох, а тиж и визначел їх жаданє же би з помоцу новей технїки школяре предлужели розвивац свою креативносц и ище успишнєйше сполньовали школски обовязки.

