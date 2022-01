Катедров капитал

Шлєбодно мож повесц же лоньски рок бул у знаку преслави штирох деценийох високого образованя по руски, по своєй специфичносци, єдиней такей Институциї на швеце. Перши нашо професоре заняти на Филозофским факултету, так повесц, єй часц, шведкове єй наставаня и розвою. Єден з нїх и професор др Михайло Фейса, дипломовани анґлиста, нєшка порядни професор за узшу наукову обласц Русинистика – руски язик.

У основней школи язично го формовал професор Гавриїл Г. Надь, хтори професорови Михайлови Фейсови преподавал и руски язик. Пре тото же полюбел анґлийски язик „виноваци” професора Еуґена Ковача, пре хторого лєм после трох рокох ученя, анґлийски язик почина и студирац.

Студиї закончел за штири роки и дипломовал уж у першим, юнийским испитним року (1980). На штвартим року студийох тедишнї главни редактор Шветлосци Дюра Папгаргаї го „вербує” же би преложел Гамлета Вилиєма Шекспира зоз анґлийского на руски, и то була и пресудна референца же го професор Юлиян Рамач нагварел прейсц зоз места професора анґлийского язика у ОШ „Светозар Милетич” у Вербаше, на место асистента за науку на Катедри за руски язик и литературу на Филозофским факултету у Новим Садзе.

Професор др Михайло Фейса маґистровал на Филолоґийним факултету у Беоґрадзе на теми Анґлийски елементи у руским язику (1990) и докторовал на Филозофским факултету у Новим Садзе на теми Час и вид у руским и анґлийским язику (2000). У медзичаше покладал и одредзене число славистичних испитох же би здобул и славистични компетенциї.

– Тримал сом вежби зоз шицких рускоязичних курсох, а по одходу пофесора Юлияна Рамач до пензиї, превжал сом шицки курси хтори ше дотикаю руского язика – История руского литературного язика, Фонетика руского язика, Морфолоґия руского язика, Синтакса руского язика, Правопис руского язика, Методика и технїка прекладаня на руски язик, Лексиколоґия руского язика, Историйна ґраматика зоз карпаторусинским язиком, Руски язик як виборни (на Основних академских студийох), Методолоґия филолоґийних дисциплинох, Руске дїєслово, Лексиколоґийни теренски виглєдованя, Руски язик у войводянским окруженю (на Мастерских академских студийох) и Морфосинтакса анґлийского и руского язика (на Докторских академских студийох). Року 2015. постал сом порядни професор за узшу наукову обласц Русинистика – руски язик.

КРАЧАЛ З ЧАСОМ НОВИХ ТЕХНОЛОҐИЙОХ

Нєшка без анґлийского язика, так повесц, нє мож, скорей то нє було так, алє кед слово о науки, професор др Фейса праве пре тот странски язик бул у предносци у одношеню на своїх колеґох. Нєшка нє мож публиковац наукову роботу без резимеа и ключних словох по анґлийски, а високо рейтинґовани часописи вимагаю же би и цали роботи були на анґлийским язику.

– Два таки статї од єдного табака часто маю вредносц єдней моноґрафиї од напр. дзешец табакох. Ґу тому, праве на анґлийским язику публиковани найновши науково спознаня, и наисце думам же сом глїбоко крочел до 21. вику. Зоз компютерску терминолоґию, е-публикациями у Диґиталней библиотеки Филозофского факултета, новим правописом и правописним словнїком, а окреме зоз ИСО кодом за руски язик, афирмуєм и ревитализуєм руски язик и локално, и ґлобално. Я ше иншак вше закладал же кажда Рускиня/кажди Руснак муши знац найменєй три язики: наймилши язик – руски, язик стредка – сербски и перши язик шветовей комуникациї – анґлийски язик – прешвечени Фейса, за хторого гваря же предлужел роботу професора др Юлияна Рамача, линґвисти и лексиколоґа. Дзекуюци професорови Рамачови, наш собешеднїк коавтор капиталних словнїкох – двотомного Сербско-руского словнїка (1995 и 1997) и єднотомного Руско-сербского словнїка (2010), а самостойно публиковал Словнїк компютерскей терминолоґиї, хтори фаховци оценєли як найпрактичнєйшу и найхасновитшу кнїжку у 2021. року.

– Зоз Гелену Медєшову нєодлуга публикуєме нови Правопис руского язика зоз правописним словнїком, хтори представя надбудов мойого Правописного словнїка руского язика (2017) и Правописа руского язика (2019). У тей хвильки глєдам пенєжи за обявйованє Анґлийско-руского словнїка, после хторого шлїдзи рихтанє Руско-анґлийского словнїка. На половки сом зоз роботу на моноґрафиї Руски язик – дияхрония и синхрония. Зоз здобуваньом ИСО кода за руски язик, з єдного боку, положим точку на знєважованє статуса руского язика у смислу же вон диялект того або гевтого язика и, з другого боку, обезпечим компютерске прекладанє на релацийох сербско-руски, руско сербски, анґлийско-руски и руско-анґлийски. И сучасна наука и сучасна белетристика буду доступни припаднїцом/припаднїком рускей националней меншини лєм зоз даскелїма кликами – гвари професор.

За вельке афирмованє руского язика и русинистики у предходним периодзе, Фейса трима же значни Тартуски универитет и, конкретно, проф. др Александер Д. Дуличенко, а кед слово о сотруднїцтве зоз другима факултетами и универзитетскима центрами, трима же є розконарене у остатнїх двох деценийох.

– Зоз Краковским универзитетом, конкретно зоз проф. др Олену Дуц Файфер, ревитализуєме русински/руски язик, зоз Прешовским универзитетом стандардизуєме русински вариянти, а у фебруару 2022. идзем на Институт русинского язика и културу проф. др Ани Плишковей зоз хтору витворюєме черанку наставнїцкого кадру по Еразмус плус програми, зоз Русинским науково-виглєдовацким институтом Антония Годинки з Будапешту, конкретно зоз проф. др Михаилом Капральом, ришуєме рижни правописни проблеми на основи поровнованя бешедох карпатского ареалу, на Универзитету у Осиєку пробуєме отвориц Лекторат за руски язик итд. Ґу тому, кажди рок ше стретаме на даскелїх медзинародних наукових конференцийох, а, ниа, прешлого мешаца и ми орґанизовали конференцию на чесц проф. др Юлиянови Рамачови. З тей нагоди Конференцию провадзела и перша кнїжка абстрактох, у хторей єден абстракт ма бодову вредносц цалей статї публикованей у Шветлосци або Русинистичних студийох. Чи треба наглашиц же до того пришло пре мнє?

СОТРУДНЇЦТВО НА ЗАВИДНИМ УРОВНЮ

Числени можлївосци еґзистую, а то случай поготов тераз по такв. Рускей октоберскей револуциї на Оддзелєню за русинистику кед Оддзелєнє помоцнєте зоз трома демонстраторками за руски язик – Зинаиду Будински, Наташу Перкович и Блажену Хома Цветкович. Шицки три демонстраторки закончую мастерски роботи и, попри триманя вежбох, участвую у дзешатки проєктох – од линґвистичних, прейґ интердисциплинарних и интеркултуралних, по прекладательни. Лєм на Конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох у Польскей конциповани седем медзинародни проєкти, а найвекшу заслугу же Нови Сад будзе домашнї шлїдуюцого Конґреса РЛЛ мож приписац углавним мнє. Пре шицко спомнуте мож заключиц же сотруднїцтво зоз другима факултетами и универзитетскима центрами конєчно напущело єднобочносц и же ше аж тераз почало приблїжовац ґу завидному уровню – гвари професор.

На питанє цо то тото капиталне и найзначнєйше у образованю и науки цо Катедра дала студентом, односно Руснацом, гвари же то професорки и професоре руского язика и литератури зоз найширшим русинистичним образованьом.

– Достали зме найшколованши кадер и вишли зоз медиокритетства. Правда, медиокритети ше ещи находза на даскелїх значних позицийох у рускей националней заєднїци, алє ше блїжи час кед и вони пойду до другого або трецого плану, а їх позициї завежню праве тоти фаховки/фаховци зоз новима и швижима идеями.

Барз важне же спомнути демонстраторки, будуци професорки, приходза зоз Рускей катедри и маю знаня и компетенциї зробиц шицко тото цо ше нам, младим духом, нє поспишело. Я им, як будуци професор емеритус, будзем длуго помагац.

З ПРОФЕСОРОВЕЙ БИОҐРАФИЇ

Професор др Михайло Фейса публиковал 22 кнїжки, три му пред друкованьом, а публиковани му и коло 300 науково и фахово статї. Наградзени є за длугорочну активносц и доприношенє розвою од Здруженя наукових и фахових прекладательох Войводини, а 2008. року є вибрани за члена Академиї русинскей култури. Истого року додзелєна му Октоберска награда Општини Вербас.

Америцки биоґрафийни институт го преглашел за єдного зоз тисяч ношительох званя Вельки ум XXI вику, а ношитель є и повелї за доприношенє култури у Коцуре, велїх медзинародних наградох и припознаньох. Нєшка є представитель Оддзелєня за русинистику у Наставно-науковей ради, так повесц, заменїк окончователя длужносци шефа Оддзелєня за русинистику проф. др Миливоя Алановича.

(Предлужи ше)

