Катьов и Морисов рандеву на побрежю рики од лави

Дакеди ше влєце у стред дня змеркнє и почнє дуц моцни витор. Високо у хмарох блїска, як да швет єдна велька наелектрисана мачка. Кед сом бул мали, така хвиля би ме вше нагнала бежац, склонїц шицко зоз двора кед случайно придзе торнадо, най ми нє одлєци бициґла.

На подобни способ настава и уметносц. Кед ше таке дацо як тота буря случує у чловекови и кед вон то преточи до дачого цо… дацо…

Интересантне ми же кед приповедаме о природи хтора инспирує, часто думаме на лєси, бреги, животинї и воду.., га аж и на бурї, алє нє подумаме на чарни дзири у стред ґалаксиї хтори таргаю материю зоз часу. Нє думаме на нуклеарни огнї хтори горя на слунку, анї на маґнетне польо хторе нас бранї од тих огньох. Кед приповедаме о уметносци и природи нє приходзи нам на розум анї огень хтори нам чури под ногами, гоч часто думаме на огень хтори гори у наших шерцох.

Уметносц емоция хтора гори у чловекови так моцно як гоч хтори огень хтори можеме найсц у Вселени, або у глїбини нашей планети.

Морис и Катя Крафт були вулканолоґове хтори любели лєм єдну ствар баржей од свойого партнера, а то вулкани. Нїґда нє мали дзеци, та могли цали свой живот пошвециц тому прекрасному и страшному феномену.

Одкадз тераз тебе Мижу вулканолоґове? Цо ти приповедаш?

Отадз же єдна ґениялна панї, Сара Доса, пошвецела вельо свойого часу препатриц шицок материял хтори Морис и Катя зняли скорей як цо згорели од „цеплоти любови”. Доса з того материялу створела єден красни документарни филм „Огень любови” (2022) анґл. „Fire of Love”.

Доса скрала прекрасни филм о людзох хтори ше любели и хтори любели свою роботу. Вона приказала кельо єдно другому значели, кельо дзбали о других людзох и кельо их фасциновала копа зоз хторей вибива лава. То нє филм о шмерци и катастрофох, анї нє о фасцинованьом зоз природу, алє єден прекрасни love story.

З другого боку, тота любовна приповедка праве поставена до єдного нєзвичайного контексту. Морис и Катя уж теди, у другей половки прешлого вику, розумели же зоз филмами и фотографиями можу найлєпше пренєсц яке то интересантне преучовац вулкани. Нажаль, їх мили вулкани опасни и вони розумели же швет треба же би ше трудзел цо лєпше их розумиц же би ше людзе могли скриц кед… затреба. Зоз методичносцу єдней рики приступели знїманю материялу о вулканох, алє кадри заш лєм засмачени зоз огньом уметносци. Километри и километри прекрасних кадрох так настали, а и велї документарци хтори вони сами направели, зоз хторих Доса могла помали попреберац гевто цо єй требало же би направела свою приповедку зоз хтору нас здогадла кельo любов спрам людзох, алє и спрам своєй роботи и природи, важна.