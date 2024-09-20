Квалитетне и вше популарнєйше месо

„Накадзи почнє сезона, а то уж од януара, людзе починаю поручовац по даскельо фалати голубчецини. Предавам ю на фалат хтори кошта 500 динари, и можем повесц же сом того року уж надосц попредал”, гутори Михайло Орос з Руского Керестура.

Дакеди, у каждим обисцу було дзиви голуби, чийо голубчата людзе хасновали за костиранє. Пре велї познати причини нєшка то уж нє так, гоч у Руским Керестуре ище вше єст поєдинцох хтори ховаю и розмножую голуби праве пре голубчата. Єден з нїх и Михайло Орос, Керестурцом познати по своїх кухарских схопносцох, хтори свойо знанє и любов з тей обласци, а хтори походза ище зоз дзецинства, злучел до бизнису.

– Як цо єст у валалє фамелиї рибарох, трактористох, так у моєй фамелиї було голубарох. То нам таке дацо як фамелийни гоби або як даяка традиция. Ище як дзецко, кед пияц бул у парку, ношел сом кредли и голубчата на предай, а нє раз и до векших городох, бо жени теди куповали голубчецину до юшки, звичайно за хорих. Зоз голубарством сом ше занїмал по 8. класу, а кед почали леґиньски днї, вец сом престал – приповеда Михайло и додава же длуго чекал праву хвильку, та ше пред штирома роками одважел фамелийни гоби претвориц до бизнису.

– Кед сом од єдного кухара дознал же ше у нас у дзепоєдних шпитальох хорим вари голубчецову юшку, пришло ми на розум же бим таке дацо могол и сам робиц. Знам вариц, а розумим ше и до того як ше хова голуби – толкує далєй Орос, єден зоз главних кухарох без хторого у Керестуре нє преходзи анї єдна манифестация на славу поживи.

Сезона почина уж у януару

Сезона за розмножованє и резанє голубох, як далєй толкує наш собешеднїк, тирва од януара по авґуст, док вжиме фаза мированя, односно фаза кед голуби меняю пирє. У Керестуре єст надосц файти голубох, а Оросово, у своїм дворе, ховаю файту индийски лагори, випиряци голуби и поштари, а у меншим чишлє и кредли и папаґаї. Идеалне кед голуби пущени, кед шлєбодно лєца, медзитим, окрем птицох лапачкох, ту и опасносц бо ше можу отровац з отрову.

– Голуби єден час заварти, углавним вжиме, бо ястреби теди барз активни, нє мож ше их отресц. Дакеди ше аж вдеря до голубнїка як ше залєца, алє през лєто голуби углавним пущени. Вони ше вше врацаю до свойого гнїзда, маю свой ориєнтир и нє сцекню. Баржей су у опасносци од трованя, понеже нєшка єст досц отрови по заградох – спозорює Орос.

Голубчецину Оросово предаваю по 500 динари за фалат, як гваря у франти, „тельо кельо кошта и паклочко циґаретлох”, алє на хасен здравю.

– Накадзи почнє сезона, а то уж од януара, людзе починаю поручовац по даскельо фалати голубчецини. Предавам ю на фалат хтори кошта 500 динари и можем повесц же сом того року уж надосц попредал. Думам же то нє драге, понеже голуба треба виховац, обрац и шицко такой порихтане за єдзенє – визначує наш собешеднїк, наглашуюци же голубарство дакеди було вельо розширенше. Людзе дакеди голуби лапали попод стреху, бо у каждим обисцу було єдзеня дзе ше голуб могол накармиц. Тераз то уж нє так. Вецей у дворох нєт крави, швинї, кукурици, та и птици уж постали загрожени.

– Дакеди у Италиї так нє було герлїчки, та їх ловаре приходзели до нас, а ми ше тому чудовали, но та тераз так и у нас. Поля затровани, та ше дробни животинї и птици часто нє маю дзе накармиц, анї розмножовац – спозорює Орос.

Tреба их надпатрац

̶ Голубнїк треба добре оградзиц же би до ньго нє вошли птици лапачки, ласици, мачки, хорти – толкує далєй наш собешеднїк тим хтори би ше можебуц сцели опробовац у таким дачим.

– Голуби мож пестовац у дворе, даґдзе за шопу, або гоч дзе дзе єст простору. Робота нє чежка, алє их вше треба надпатрац, кармиц, дакус ше припатрац, провадзиц чи даєдно нє хоре и чи ше нє парую. Вони знаю захориц, та ше шицко муши осторожно провадзиц. Кед ми голубаре маме даяки проблем або дилему коло лїченя, воламе ветеринарску службу, потолкуєме им цо ше случує, а вони нам даю або даяки совит, або пошлю даяки лїк. Правим голубом природни лїк зоз цеску и яблукового есенцу хтори добри и за претровйованє, алє и як природни антибиотик. Ґу тому, купує ше им и рижни додатки и єдзеня, так же єст ту и трошку – приповеда Михайло, надовязуюци ше о животним вику голубох.

– Хлопски и женски голуби ше през жиму роздвоює, бо ше теди випирюю, меняю пирє, а теди су и найслабши, та ше нє нєшу. Три мешаци през жиму ше одпочиваю, а вец им сезона почина од януара и тирва даґдзе по авґуст. Їх животни вик завиши од того як ше их карми и стара о нїх, алє повед бим же у просеку жию даяки 5-6 роки. Рочнє ше можу вилягнуц дас пейц раз-шейсц раз, завиши од їх квалитету, алє можу и вецей раз. Коло 18 днї шедза на вайцу, мешац ховаю голубче, значи коло два мешаци потребне же би ше го виховало – гвари вон.

Готови продукти на здрави способ

– Роздумовал сом о тим же би було интересантне направиц голубчецову юшку зоз желєняву, положиц до мещка, заврец зоз вакуумом, змарзнуц и таке предавац як готови продукт. Як цо маме тоти нєздрави, купчи юшки з мещка у праху, зоз полно койякима адитивами, так би тото могло буц дацо подобне, алє здравше. То би могло нє лєм зоз голубчецини направиц, алє и зоз кредли. Кед би людзе були заинтересовани за таке, та би вец и я озбильнєйше приступел ґу тому – наявює нови специялитет кухар Орос.

Рецепт за домашню юшку

– За добру юшку зоз голубчеца потребни два голубчата, три мархви, два петрушки, цибуля, бобково лїсце, пахняци гвоздзик, дакус мускатового орещка, ложичка солї, два ложички веґети и лєм кус концентрату за юшку. Шицко тото вариц у штирох литрох води и кед зовре, вец є порихтане за сервиранє.