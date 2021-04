Квитна нєдзеля и у нововербаскей парохиї

ВЕРБАС – У церкви Святого Владимира у Новим Вербаше вчера, 25. априла, преславене швето Квитна нєдзеля. Пред Службу Божу парохиянє нововербаскей парохиї могли ше висповедац.

Парох нововербаски о. Иґор Вовк служел Вельку Службу Божу и пошвецел багнїтки з нагоди того швета. Богослуженю присуствовали числени вирни котре провадзели зоз молитву и писню.

По законченю Служби Божей, парохиянє могли вжац багнїтки и однєсц их дому.

На нєдзелю, 2. мая, и у грекокатолїцкей парохиї у Новим Вербаше будзе преславене вельке християнске швето – Велька ноц.

