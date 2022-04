ҐОСПОДЇНЦИ – Вчера, у грекокатолїцкей церкви Святого арханґела Михаїла у Ґосподїнцох, парохиянє преславели Квитну нєдзелю по юлиянским календаре. На Служби, хтора почала на 12 годзин, пошвецени багнїтки, хтори вирни однєсли до домох.

Службу служел ґосподїнски парох о. Михаил Холошняй, котри пред ню споведал.

На Вельки пияток Вечурня почнє на 13 годзин.

