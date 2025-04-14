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Квитна нєдзеля у Коцуре

автор Ол. Русковски
автор Ол. Русковски 18 Опатрене

КОЦУР – У коцурскей Грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици внєдзелю, 13. априла, преславена Квитна нєдзеля.

Окреме нащивена була Дзецинска служба котра почала на 8 годзин. Службу Божу служел декан бачки и парох коцурски о. Владислав Рац, а през казань шицких присутних здогаднул на значносц того швета.

Багнїтки за Квитну нєдзелю пошвецени у раншей Служби Божей. Члени Церковного одбору того року були задлужени за пририхтованє багнїткох, а познєйше их и дзелєли парохияном.

После каждей Служби Божей вирни могли вжац багнїтки и з нїма однєсц благослов до своїх домох, як и на гроби своїх милих покойних, яки обичай на Квитну нєдзелю.

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