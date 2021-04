Квитна нєдзеля у коцурскей церкви

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици у Коцуре вчера, 25. априла, преславена Квитна нєдзеля по юлиянским календаре. Числени вирни того дня присуствовали Службом Божим, а Дзецинска Служба була окреме нащивена.

Багнїтки пошвецени у Раншей Служби Божей, а после каждей служби коцурски парохиянє могли вжац багнїтки и однєсц их до своїх домох лєбо на гроби своїх покойних на теметов, як то и звичай у тим валалє. Багнїтки за тото швето пририхтали члени Церковного одбору коцурскей церкви, а одборнїки их и дзелєли шицким вирним.

У церковней порти, после обидвох предполадньових Службох, парохиянє могли нащивиц и Вельконоцни вашар котри орґанизовал парохийни Каритас. З почитованьом шицких превентивних епидемийних мирох, викладаче представели вельконоцни прикраски, венчики, колачи, писанки и друге, на радосц числених нащивительох.

Нєшка будзе и споведз старих и хорих по обисцох котри ше у цеку прешлого тижня явели на парохию.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)