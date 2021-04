Квитна нєдзеля у старовербаскей парохиї

ВЕРБАС – У грекокатолїцкей церкви Покрова пресвятей Богородици у Старим Вербаше вчера, 25. априла, означена Квитна нєдзеля. Пред Вельку Службу Божу вербаски парохиянє мали нагоду и висповедац ше.

Вельку Службу Божу служел парох старовербаски о. Алексей Гудак, а богослуженю присуствовали числени вирни котри зоз молитву и шпивом возвелїчали тото швето.

По законченю Служби Божей, члени Церковного одбору старовербаскей парохиї подзелєли багнїтки присутним парохияном же би их однєсли дому лєбо на теметов и помодлєли ше за своїх покойних.

Шлїдуюцей нєдзелї у грекокатолїцкей парохиї у Старим Вербаше будзе преславена Велька ноц, а у Велькей Служби Божей од 10 годзин будзе пошвецанє вельконоцних кошаркох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)