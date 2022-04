Квитну нєдзелю означели и вербаски вирни

ВЕРБАС – У церкви Святого Владимира у Новим Вербаше внєдзелю, 17. априла, преславена Квитна нєдзеля, уход Господнї до Єрусалиму.

Вельку Службу Божу на 9 годзин служел парох нововербаски о. др Яков Кулич котри и пошвецел багнїтки. Богослуженю присуствовало вельке число вирних, котре з молитву и писню возвелїчали и прикрашели Службу Божу.

По законченю Служби Божей, як то и звичай на Квитну нєдзелю, парохиянє могли вжац багнїтки и з нїма однєсц и благослов до своїх домох.

На нєдзелю, 24. априла, и у грекокатолїцкей парохиї у Новим Вербаше будзе преславене вельке християнске швето – Велька ноц. Швето почнє зоз Пасхалну утриню на 5 годзин рано, а потим ушлїдзи Вельконоцна Служба Божа, а будзе и пошвецанє вельконоцних кошарочкох вербаских парохиянох.

