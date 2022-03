Кед война почнє – перше забита правда

Од штвартку, 24. фебруара, ми ше зобудзели у цалком иншаким швеце, у новей стварносци и, шицки информациї о корони, виберанкох и наших каждодньових животних проблемох постали другорядни, а война у України, з минути до минути, з дня на дзень, приношела нови траґични информациї. И, нє можем ше одняц од упечатку же шедзим дома у цеплим обисцу и на ТВ ше припатрам на войну хтора праве почала. Як на филм. А, думала сом же тоти часи за нами и же ше нє повторя за мойого живота.

Наша держава припознава териториялни интеґритет України. Перши Мировни розгварки на гранїци України и Билорусиї нє приведли по жадани циль и, буду ше мушиц повториц и предлужиц. У медзичаше Русия под политичнима и економскима санкциями яки по нєшкайши днї нє видзени у швеце, а войново операциї ше предлужую ширцом України. Вельки цивилни жертви, як и вояцки, а по стреду, з України до сушедних жемох Польскей, Словацкей, Мадярскей, Румуниї и Молдавиї сцекло вецей як 800 000 людзох, углавном жени, дзеци и старши. Хлопи од 18 по 60 роки нє шму напущиц територию України, бо у України на моци обовязна мобилизация. И так ше фамелиї у слизох розходза.

Святийши отец, папа Франциско, наш владика Георгий Дждуджар и Вселенски патриярх Вартоломей поволали на молитву за мир, а у наших грекокатолїцких церквох ше будзе зберац и гуманитарну помоц. Українски Национални совит уж почал зберац помоц за вибеженцох, а як дознаваме, до гуманитарней акциї прилапйованя українских вибеженцох уключел ше и Союз Руснацох и Українцох Сербиї, як и наша держава, Червени криж Сербиї.

У медийох пренєшене же до нас ище нє сцигло векше число українских вибеженцох, а тоти цо уж пришли, пошли до своїх познатих и родзини. Без огляду на тото, у Сербиї исную капацитети же у каждей хвильки може прияц до 1 500 людзох, з тим же ше тото число може и звекшовац.

Нєсподзивюю и знємирюю шицки попатрунки на ґеоґрафску карту, кед видзице кельо войнове зраженє блїзко при нашому прагу, по воздушней линиї коло 600, 650 километри.

Шицки, цо зме прежили дзеведзешати роки у прешлим, 20. вику, и бомбардованє концом истого, 1999. року, знаме же у войнох побиднїка нєт, лєм людски жертви хтори нє мож надополнїц. И после шицкого, раз ше будзе мушиц шеднуц за прегваряцки стол и догвариц. У зраженю два братски народи. Най би то було цо скорей. Кед война почнє, перше ше забиє правду.

