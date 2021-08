Кед горнїцу греє слунко

Тогорочне лєто иншаке як було прешле. Живот кус ожил, та ше на Горнїци отримую манифестациї хтори прешлого року нє були отримани. Вшадзи, як и у нас, културни живот замар и будзе требац даскельо роки же би ше шицко врацело на старе На Горнїци ше почина отримовац манифестациї, алє найвекша подїя хтора означи лєто 2021. то приход папи Франциска до Прешова дзе будзе служиц Службу по восточним обряду.

ИКОНОПИСЕЦ ЗОЗ ЛЕМКОВСКУ ДУШУ

Тогорочни лауреат ґорлицкого конкурсу „Мости бриґохˮ лемковски иконописец и подобови уметнїк Мирослав Трохановски. Наградзени є за промоцию лемковскей култури и за окремни дар у писаню иконох. Мирослав Трохановски народзени 1977. року на цудзей жеми, як гваря Лемки. Под нємецку гранїцу, дзе його предки були преселєни зоз акцию Висла. Но, його родичи нє жадали жиц на цудзини, та ше врацели на Лемковину до Билянци при Ґорлицох. Лемковина уплївовала на интелектуални, духовни и уметнїцки розвой Мирослава Трохановского. Закончел уметнїцку академию, а дипломовал и на Институту за иконописанє, та постал професийни иконописец. Основал роботню за писанє иконох, дзе чувал лемковске писанє иконох. Окрем писаня иконох на древе, икони пише и у православних грекокатолїцких, римокатолїцких церквох по цалей Европи. Окрем иконописаня Трохановски малює и абстрактни малюнки. На реалистичних, хтори тиж малює предїли Лемковини, древени церкви, Лемки хторих памета зоз дзецинства.

НАГРАДА АНТОНА ГОДИНКИ ПОШЛА ДО УКРАЇНИ И ДО РУМУНИЇ

Дня, 16. юлия у Будапешту була традицийна наукова конференция пошвецена академикови Антонийови Годинки. Орґанизатор бул Вседержавне здруженє русинскей интелиґенциї Антония Годинки зоз Будапешту. Конференцию отворел др Штефан Лявинец, предсидатель Шветового конґресу Русинох, а на нєй участвовал Ґеорґий Фирцак зоз Румуниї и Мартин Караш зоз Словацкей. Лауреат награди Антония Годинки за 2021. рок длугорочни член Шветового конґресу Руснацох грекокатолїцки священїк о. Василь Бойчук зоз Румуниї и о. Ласло Пушкаш, тиж грекокатолїцки священїк зоз Ужгороду. На конференциї було бешеди о Руснацох и їх вири, и о историї.

ЕТНО-РОК ҐРУПА ЗОЗ ПОДКАРПАТЯ

Иштван Галус ше народзел 1979. року у мадярско-русинскей фамелиї у Мукачове. Кед мал шейсц роки родичи го дали до музичней школи, дзе учел грац на гушлї. То му дало можлївосци же би познєйше путовал по Европи, кед други нє могли. По законченю основней школи, пошол студирац до Львова на музичну академию. Од 2002. року, та по нєшка член є професийного Академского камерного хору „Кантус” у Ужгородзе. Солиста є и у закапатскей филгармониї. Од 2009–2015. року бул член популарного подкарпатского проєкту „Рокаш”, дзе шпивал. На репертоару Рокаша находза ше автентични русински шпиванки. Зоз рок ґрупи „Рокаш” у новим чаше настала ґрупа „Вандор”, хтора шпива етно-русинску музику и барз су популарни.

РЕМЕСЛА У СКАНЗЕНУ У ГУМЕНИМ

Музей на отвореним, сканзен у Гуменим чува традицию Земплина, а того мешаца нєдзелями, нащивительом понукнул оживйованє старих ремеслох. Стари майстрове указую як ше прави глїняни гарчки, як ше тка, прави корита, гордови, ременї и штверци, ковалє указую як ше дакеди правело мотики и клєпало ашови. Кажда нєдзеля „ма нове ремеслоˮ, а циль же би гражданє, окреме младши, видзели и одняли од забуца традицийни руски живот. У Сканзену зачувани велї алати и машини, та стари майсторве на нїх робя.

ПАПА ФРАНЦИСКО 14. СЕПТЕМБРА ПРИХОДЗИ ҐУ ГРЕКОКАТОЛЇКОМ У ПРЕШОВЕ

У Прешове, ше Русини грекокатолїки навелько пририхтую за нащиву папи Франциска хтори ма до Прешова присц на швето Чесного креста, 14. септембра, дзе у грекокатолїцкей церкви Йоана Златоустого одслужи Службу Божу. Пририхтованя за папову нащиву почали на швето Преображеня Христового, а то символика 40 дньох посту и молитви пред велькима шветами. Папа Франциско будзе у Словацкей од 12. по 15. септембер, а у тих дньох нащиви Братиславу, Кошици, Прешов и Шаштин. Стретнє ше зоз представителями християнскей церкви, зоз Жидовску релиґийну заєднїцу и зоз ромску заєднїцу у Кошицох дзе нащиви худобне ромске населєнє, у хторим у барз чежких условийох жию Роми. Нє будзе то першираз папови Францискови же ше стретнє зоз найбиднєйшима и з людзми у потреби.

У Прешове ше папа Франциско стретнє зоз грекокатолїками, дзе будзе служиц службу по восточним обряду и будзе наказовац. Дня, 15. сeптембра папа Франциско у Шашти­ну у Трнавским краю будзе служиц службу пошвецену Богородици седем болїзнї хтора защитнїца цалей Словацкей Републики. Як написал на порталу лемковского радия ЛЕМ.фм Петро Медвидь „нащива папи Франциска може буц потримовка нє лєм грекокатолїком у Словацкей, алє шицким грекокатолїком русинскей традициїˮ. Папа нащиви грекокатолїкох русинскей традициї хтори нашлїднїки Ужгородскей униї, хтори пред 375 роками подписали Унию. Нєшка нє важне хтори Русини православни, а хтори грекокатолїки, Ужгородска уния им означела историю и помогла у националним русинским освидомйованю. Папа приходзи ґу нашлїднїком русинскей униї помогнуц же би нє забули историйну хвильку и на грекокатолїцку припадносц хтора их зачуала. Тиж треба визначиц же папа Франциско приходзи до Прешова у чаше кед Українска грекокатолїцка церква окончує прицисок на грекокатолїцку русинску ориєнтацию, бо як познате, после шмерци владики Милана Шашика прицисок Києва на Мукачовску грекокатолїцку епархию барз вельки. Факт же папа Франциско нащиви окреме грекокатолїкох, вельо гутори.

