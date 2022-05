Кед дзецински сон постанє стварносц

Фото: Неманя Велимирович

У нєшкайшим чаше велї знаю повесц же терашнї ґенерациї младих знаю лєм за турбо фолк и же „Цеца и Сека” єдине цо любя. Кед дакус лєпше поопатраме, на шицки боки нам ше пласує комерцияла и мало єст таких котри „вискакую” зоз рамикох. Же кажде ма право на свой вибор указую пейцме леґинє, котри за себе любя повесц же граю универзални рокенрол за возрост од седем до сто седем.

Бенд „Prljava Frekvencija” настал у авґусту 2020. року. То рокенрол бенд чийо члени приходза зоз рижних крайох, позбераних у Новим Садзе.

– Позберали зме ше коло подобней идеї. Нашли зме ше у чаше дзе музика вєдно зоз текстами писньох, як сущносц истей ровна нули. Кажде з нас ма цошка цо бенду дава „душу”. Члени того бенду то Ваня Шупут (вокал), Радован Максимович (провадзаца ґитара), Владимир Мереи (главна ґитара), Алекса Николич (бубень) и я (бас ґитара) – толкує Алексей.

Длуго ше нє могли згвариц як ше бенд будзе волац. Кажде мал свою идею. Наш собешеднїк гварел же праве вон дал назву „Prljava Frekvencija”, як бависко зоз словами.

– Кажде у бенду ма свою улогу. Влада нам, наприклад, задлужени за скоро кажду писню. Його способ граня ґитари найбаржей здабе на John Frusciante–ов (ґитариста зоз америцкого бенду „Red Hot Chili Peppers”). З другого боку, я барз добри у jamming sessions, односно у сесиї граня на празне, то єст кед треба грац по слуху. Тиж так, найшвидши сом у здумованю нових идейох– гвари Алексей.

Бенд потераз ма 12 авторски шпиванки, а два синґли уж вируцени на шицки стриминґ платформи. Їх перша писня „Ти си” вишла початком рока, а друга, „Можда”, вишла у марцу. Обидва писнї пошвидко нашли свойо место у шерцох публики. Позитивни коментари лєм сциговали, як за музику и текст, так и за спот за котри велї гварели же є праве ошвиженє.

– Затераз реакция публики барз добра. Кед маме наступи, енерґия котру даваме публики нам дупло врацена. Публика люби як граєме, а поготов любя Ваню, бо леґинь наисце ма праву сценску енерґию. Нєдавно зме завжали дзешате место у емисиї „Хит четвртка” на Радию 202, цо нам лєм гутори же наша робота припозната – толкує наш собешеднїк.

Знаме шицки як чежко ускладзиц роботу зоз приватним животом, алє кед ше сце, шицко мож. Проби бенду маю кед влапя шлєбодного часу, алє ше намагаю же би то було раз, лєбо два раз до тижня, же би ше отримал континуитет.

– У маю и юнию маме даскельо заказани концерти. Будземе 17. юния наступац у Младежским центру СК13 у Новим Садзе, познатшим под назву „Чарна хижа”. Тиж так, треба почац знїманє самого албума, алє помали, єдно по єдно. Шицки информациї вязани за нашу роботу и наступи мож найсц на профилох бенду на дружтвених мрежох, на нашим ФБ боку „Prljava Frekvencija” и на Инстаґрам налогу @prljava_frekvencija. Mушим надпомнуц же обидва нашо писнї мож найсц на Ют’юбу – визначує Алексей.

Попри тим же є член бенду „Prljava Frekvencija”, Алексей роби и як тон майстор у бенду „Nemi pesnik”.

– Як тон майстор сом робел и скорей. Тото искуство ми нє помогло тельо у бенду у котрим граєм, алє є барз значне за роботу у другим бенду, дзе сом праве задлужени за тон. Тота робота нє така лєгка як цо випатра. Барз мушим буц осторожни, поготов кед ше наступа на векших фестивалох, дзе нєобходне же би тон бул безпрекорни и же би нащивителє могли добре чуц о чим ше шпива. Опрема за фестивали перше барз драга, а друге, досц є компликована. Дахто хто нє ма искуства, чежко же ше може знайсц, бо вельо того уплївує на тото як шицко будзе звучац, як гласно, чисто и подобне – закончує нашу розгварку Алексей.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)