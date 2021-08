Кед дружтво добре, педали лєгко обрацац

Кед же любице путовац и маце шлєбодного часу и добри сици на бициґлох, єдно дружтво зоз Коцура вам предклада єден зоз способох як преповадзиц свой рочни одпочивок, розспуст, шлєбодни час. Попри тим анї нє потрошице вельо пенєжу, а збогацице ше зоз памятками хтори нє забудзеце так лєгко.

У наиходзацим тексту, товарише Андрея и Йована Колєсар, Александра Горняк, Никола Салонтаї и Марко Буила зоз Коцура вам виприповедаю же яке то дожице було пойсц на бициґлох на Фрушку гору и як им на розум пришла така идея.

О ПУТОВАНЮ РОЗДУМОВАЛИ ОД ЯРИ

Док тирвал ярнї розспуст, тото дружтво виплановало же Перши май препровадза на дакус нєзвичайни и иншаки способ як цо го преславйовали прешлих рокох, та праве прето тот дзень сцели одпочац зоз обиходзеньом наших местох у околїску Коцура на бициґли. Обишли Савине Село, Руски Керестур, Крущич, Червинку, Кулу и Вербас, вшадзи ше дакус застановели, та им праве на тим путованю спадла и єдна идея на розум.

– Понеже ше на тей драги шицко вєдно прешло коло 70 километери, мойо товарише предложели же бизме могли на лєто пробовац пойсц на длугшу драгу и остац можебуц даґдзе и ноцовац, цо ше мнє такой попачело – гвари Александра и предлужує описовац тото дожице:

– Перша дестинация на хтору зме надумали пойсц бул Осиєк у Горватскей, алє понеже пандемия ище вше, нажаль, присутна, нє могли зме ше так лєгко зорґанизовац и одпутовац до другей держави, та ше плани дакус пременєли. Сцели зме пообиходзиц Войводину, та нам на розум пришла и Фрушка гора. Фрушка гора праве прето же зме жадали пойсц даґдзе до природи, а понеже зме були полни ентузиязму, тота драга цалком одвитовала нашим можлївосцом – приповеда Александра.

ЧАС НА БИЦИҐЛИ ШВИДКО ПРЕЙДЗЕ

Од Коцура по Бешеново єст коло 90 километери и требало прейсц през велї места. Перше зложни бициґлисти дошли по Нови Сад, а потим през места як цо то Раковац, Беочин, Бразилия и ище даскельо валали на Фрушкей гори. Як випатрало тото путованє од самого початку, виприповедала нам Андрея:

– Рушели зме ше нє так вчас, дас коло єденац годзин, та нас праве прето и слунко дакус лапело. Були зме возбудзени, понеже нам то було першираз же зме на Фрушку гору ишли на бициґлох. Змесценє зме резервовали прейґ Букинґу, а зоз людзми хтори видаваю тото змесценє зме ше чули и на телефон. Цо ше дотика бициґлох, нє муши ше мац професийни бициґли, понеже их анї ми нє мали, а заш лєм зме сцигли, алє вшелїяк же би було лєгчейше кед сце цо лєпше опремени и кед маце добру бициґлу. Найважнєйше мац шветла на бициґли пре безпечносц – толкує осторожна и совисна Андрея и предлужує: – Путовали зме коло седем годзини, и правели зме даскельо длугши павзи. Ноцовали зме у єдней красней викендици у Бешенове. Домашнї були приємни и такой нас унапрямели до предавальнї хтора нам у тим моменту була найнєобходнєйша. Цала екскурзия тирвала 2 днї, гоч би ми остали и длужей, алє пре обовязки зме нє могли. Медзитим, кед ше шицко поздава, було то єдно барз красне дожице – потолковала Андрея.

Месточко Бешеново найпознатше по Бешеновацким озеру, та праве тота дестинация прицагла и тото дружтво зоз Коцура.

– Драга назад зоз Фрушкей гори ґу дому була вельо лєгчейша. У медзичаше, упознали зме ше зоз єдним таксистом хтори бул барз любезни, та нас унапрямел на скелу на хторей ше превожи и бициґли, алє и други превозки, та нам тото такой скрацело драгу. Скела нас превезла прейґ Дунаю до Футоґу, а од Футоґу по Нови Сад єст означена драга за бициґли, так же зме анї нє почувствовали кеди зме сцигли до Нового Саду. Цале тото путованє ми останє у барз красним паметаню и дефинитивно же го повториме. У плану нам ещи вше обисц Осиєк, алє заш лєм причекаме най ше шицко коло пандемиї змири – преполна зоз упечатками гвари Йована.

Шицки зоз дружтва дзеля исти думаня, та так и Никола:

– Препоручел бим шицким най випробую таку авантуру, понеже анї ми сами нє знали же так любиме гонїц бициґли док зме ше нє одшмелєли и нє пошли на длугшу драгу. Предносц путованя на бициґли велька у одношеню на авто, понеже ше цале путованє баржей дожиє, природу ше баржей обачи, мож ше одпочинуц гоч кеди и стануц и порозпатрац, а цале путованє вельо туньше. Нормално, єст и нєдостатки як поведзме же потребне вецей часу, треба буц осторожнєйши у транспорту, фрисше ше вистанє, алє кед дружтво добре, нїч нє вельки проблем – одушевено толкує Никола.

Понеже сом особнє участвовал у тей интересантней авантури потвердзуєм шицко тото цо мойо товарише гварели и наздавам ше же будзе ище нагоди и часу за таки путованя, а можебуц и дакус дальши. Вшелїяк, була то наисце єдна красна драга хтору будземе длуго паметац.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)