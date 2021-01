Кед дєплови у сиґурних рукох

Же нєшка живот на валалє може буц динамични, а окреме дружтвени живот нє огранїчени лєм на место дзе ше жиє, потвердзую велї млади, а медзи нїма и Славко Ждиняк. Активни на велїх конарох дружтвеного и културного живота у своїм валалє и у општини, тот млади челєднїк шицко постарчи, з єдним словом, цо надума, младосц задрилї, а сцелосц покончи.

Славко Ждиняк Миклошевчань, и гоч од младосци роздумовал о анґажованю у спорту, його професийна ориєнтация заш лєм остала на польодїлстве.

– Парастски живот, то мой живот одмалючка – почина Славко о тим цо го прицагло и тото цо нєшка роби.

– Дзеци на валалє, та и я, шицко науча робиц од своїх родичох, а потим, як одрастаю и дозреваю, предкладаю и прилапюю и нови идеї, и кед слово о новим способе обрабяня жеми, статкарстве, продукциї млєка… Так и я. Робим жем, алє дома маме и статку, и продукуєме млєко. Мац и я сами у обисцу, оцец умар, а шестра ше одала, так же ше шицко на нас стої. Алє, нє понoсуєм ше – предлужує вон.

– Попри каждодньовей роботи у обисцу и на полю, активни сом и у дружтвеним живоце нашей валалскей заєднїци – гвари Славко, задовольни же и на таки способ годзен допринєсц свойому валалу.

НА ДОБРЕЙ ДРАГИ

Славко Ждиняк предсидатель Ради рускей националней меншини општини Томповци, заменїк началнїка општини Томповци, предсидатель КУД „Яким Ґовля” з Миклошевцох, активни у ФК „Русин”, на Спортских бавискох „Яша Баков” у Войводини…

– Кед ше так почнє чишлїц, випатра як кед бим насправди мал барз вельо функциї, алє то шицко попреплєтане, и спорт, и култура, и политика, и дружтвени живот, и нє мож нїч спатрац поєдинєчно, окреме нє на валалє. Кед жиєце у меншим месце, дзе ше шицки медзи собу познаю, велї тиж уключени до даєдних зоз спомнутих активносцох спрам своїх можлївосцох и способносцох.

Як житель Миклошевцох, попри шицких функцийох хтори у тей хвильки мам, барз сом задовольни як функционуєме як заєднїца. Вше мож вецей зробиц, та и лєпше, и я того свидоми, алє у нєшкайших обставинох думам же зме як руска национална заєднїца хтора у Миклошевцох жиє уж вецей як 170 роки, хтора очувала свой язик, писмо, виру и културу, на добрей драги же обстанєме и у будучносци – констатує Ждиняк.

ВАЖНЕ ВИХАСНОВАЦ МОМЕНТ

Руснаци по заступеносци жительства у општини Томповци, маю право на заменїка општинского началнїка, а на тото место, як спомнуте, вибрани праве наш собешеднїк.

– Буц нєшка заменїк началнїка, то нєм лєм формалносц. То барз добре, а ниа и прецо. Таки часи же велька часц средствох хтори понука Европска уния наменєни праве меншином у дружтве, та так и националним меншином. Треба вихасновац тот момент, зробиц дацо, або вибудовац… Наостатку, гоч цо кед ше злєпша у заєднїци, будзе лєпше як цо було. А шицко мож, лєм дзека потребна – гвари Славко, и указує на проєкт дружтвеного дому у Миклошевцох, хтори, як гвари, давно мал буц справени, алє озда аж тераз пришол на ньго шор, та є, конєчно, пред законченьом.

– Єст ище вельо того о чим бим могол приповедац з позициї заменїка општинского началнїка, лєбо предсидателя Ради рускей националней меншини, алє мушим цошка припознац, барз любим спорт и културу – з ошмихом предлужує млади Ждиняк.

– Попатьце лєм яке маме успишне Културно-уметнїцке дружтво у валалє, а тельо нас мало єст. Влонї зме означели 35 роки манифестациї „Миклошевци” и 70. рочнїцу КУД „Яким Ґовля”. И попри пандемиї вирусу корона, поспишело ше нам отримац єдну з успишнєйших манифестацийох. Правда, так о нєй гуторели тоти цо були присутни, алє верим же були щири – гвари Славко.

ФОДБАЛ ОДМАЛЮЧКА

Його велька любов хтору спомнул то и фодбал. Дакеди бавел, тренирал, а нєшка углавним помага у фодбалским клубу „Русин”.

– Бавиме у 3. жупанийскей фодбалскей лиґи Вуковарско-сримскей жупаниї. Маме штирох векших спонзорох з валалу, а и општина дзекеди „ускочи” з финанcиями, же би клуб могол успишно робиц. Кажде помага хто цо може. Дахто покоши траву, дахто помогнє ушориц просториї, терен, та и увариц котлїк кед прейдзе даяке змаганє.

– Любим Бависка „Яша Баков”. Роками одходзиме на змаганя, а пред даскельома роками орґанизовали зме єдно змаганє и у Миклошевцох. Тераз, пре пандемию нє мож путовац прейґ гранїци, алє накадзи годно, такой ше зявиме. Уж нам барз хибя тоти друженя – гвари Ждиняк и додава же фодбалски клуб з Миклошевцох уключени и до змаганя за Русин куп у Словацкей.

– Любиме пойсц до Прешова. Як и у Бачкей, и у Прешове зме як дома – гвари Славко, хтори, правда, малей бешеди кед бешеда о нїм, алє цалком иншаки кед слово о його валалу.

– Маме ми ту у валалє и Ловарске дружтво, а єст и Рибарске, толкує вон, поцешени, алє покус и нєсцерпени же ше пандемия так розцагла.

– Шицко будзе лєпше док зме заш годни нормално жиц, дружиц ше и робиц – гвари на концу наш собешеднїк.

ПОРАДА ВШЕ ВАЖНА

– По попису жительства зоз 2011. року, мам податок же у Миклошевцох було 378 жительох, од того, коло 80 одсто були Руснаци. Велї, як и з других местох, нє вязане за националносц, поодходзели робиц до Заходней Европи, и нєшка слика кус иншака. Верим же єст вельо менєй жительох. Но, як сом уж спомнул, векшина у валалє активни у дружтвеним живоце, и нє упера ше з пальцом нї на кого же хто цо по националносци – надпомина Славко, задовольни же ше коло того цо найважнєйше, вше може порадзиц.

