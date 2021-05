Кед младосц нє тирва кратко

Скоро пол вика прешло одкеди почал виходзиц МАК – и теди, и тераз, єдини младежски часопис по руски (ту можеце зняц перше число МАК-у у пдф формату) . Перше число обявене у юнию 1972. року, як орґан Союзу младежи Войводини. Видало го Новинско-видавательне подприємство „Руске слово” у Новим Садзе, а видруковала друкарня „Руске слово” у Руским Керестуре. Директор теди бул Микола Москаль, главни и одвичательни редактор МАК-у Янко Рац, технїчни редактор Микола Скубан, число ушорела Ирина Гарди-Ковачевич, а подобово го оформел Яков Макаї. Редакцийни совит МАК-у творели: Владимир Бесерминї, Янко Бучко, Ирина Гарди-Ковачевич, Яким Грубеня, Мирон Канюх, Йовґен Колбас, Янко Рац, Ярослава Шанта и Штефан Щурок.

Перше число MAK-у вишло на 24-ох бокох, а формат му бул 31,5 зоз 22 цм. Лєм рамики були видруковани у фарбох, а нукашньосц часописа чарно-била. Коштал 2 динари, предплата за цали рок була 20 динари, a за иножемство 40. На насловним боку oбявена фотоґрафия на хторей себе єдна пионирка и Йосип Броз Тито винчую, а у часопису єст и опис тей фотоґрафиї – „осемдзешати дзень народзеня товаришови Титови винчовали шицки народи и народносци Югославиї, а окреме младеж, котра истого дня преславела свойо швето – Дзень младосци”. На остатнїм боку фолклорна секция КУД „Маским Горки” з Нового Саду.

У уводнїку першого числа, под насловом „Дарунок младим”, главни и одвичательни редактор Янко Рац написал: „ …Перше число младежского часопису „МАК” ше народзело. Народзело ше у историйним року кед ше преславюю даскельо значни ювилеї: 80-рочнїца од народзеня товариша Тита; 30-рочнїца Зєдинєного союзу антифашистичней Югославиї и 25-рочнїца дзецинского часопису „Пионирска заградка”. Шицки тоти ювилеї цесно вязани за тото число, хторе з нєшкайшим датумом отвера нови бок у историї нашей периодики.” Вон наводзи и же ше идея о видаваню младежского часопису народзела у „Пионирскей заградки”: „ …Як тот „Мак” будзе розквитац на вашим полю и розшевац свойо плоди, будзе завишиц од вас самих, од вашей дзеки и активносци на зазберованю читачох, од вашого закладаня у сотрудзованю и нєсебичней помоци у його дальшим розвою. Прето у тей святочней хвильки наздравме и пожадайме най тот „МАК” буйно квитнє, най розшева свойо плоди до младих шерцох и най их оплеменює з нєвичерпну любову ґу найкрасшим идеалом цалого чловечества.”

Перше число МАК-у було конциповане зоз рубрикох: Фото висти; Акциї, задатки, успихи; Вони себе вибрали; Вашо прилоги; Тони Червеней ружи; Лектира; Физична култура и спорт; Символи и знанє; Гоби и хасен; Заєднїцки проблеми; Мода и козметика; Пишеце, пишеме; Шлєбодни хвильки; Гороскоп; Медзи нами.

Теми о хторих млади у юнию 1972. року писали то, наприклад, було же „американски предсидатель Ричард Никсон нащивел Совєтски Союз”, потим о Дню младосци и Титовому дню народзеня, о будуцих занїманьох младих, була ту и литература, „розгварка з Богом число два” – Минимаксом, о идолох младих, олимпийских бавискох, историї фотоґрафиї, допатраню скори, сучасней моди… Авторе тих текстох Силвия Будински, Дюра Папуґа, Мария Колошняї, Мелания Ковач, Любомир Дудаш, Желько Пап, Яким Грубеня, Звонко Павлович, Борис Гралюк, Юлиян Каменїцки, Божидар Ковачевич, Лидия Колєсар, Д. Орос, Ярослава Будински.

Як наведзене у тим чишлє, даєдни з перших МАК-ових предплатнїкох були Яким Пушкаш, Звонко Колєсар, Геленка Папуґа, Мария Дволиш, Ґабор Чельовски, Владимир Кочиш и други.

При концу першого числа потолковане прецо часопис дост ал праве мено МАК, хторому кум писатель Владимир Кочиш, а за тото же вибране його предкладанє, вон достал годзинку. У комисиї за вибор мена часопису були Ирина Гарди-Ковачевич, Дюра Латяк и Янко Рац. Комисиї ше пачели и предкладаня Одблїск, Крочаї, Глєданя, Швитанє, Заря младосци, Квиток младосци… Назву МАК ше прилапело прето же: „Зоз тим меном квета цо тирва кратко як младосц, квитнє упадлїво и рошнє буйно, а напредок ше нє зна цо у його главки будзе док дозреє, символизує ше сама буйна, розкошна и амбицийна младосц. Як з розпирснутей главки мака цо витор розшева тисячи здрави чарни заренка и розноши их же би родзели и надалєко, так можебуц з нашого „Мак”-у виду велї млади котри єдного дня свою плодносц подарую жеми, людзом, животу… Конєчно, „Мак” и успишно скрацене мено за слова котри провадза найкрасшу часц чловекового живота: младосц, активносц и креативносц. Кед шицко тото позберане вєдно, теди живот полни и його плоди вироятно буду богати.”

За тоти скоро пейдзешат роки одкеди вишол перши МАК, технолоґия барз напредовала, та и прелом часописа, розуми ше, цалком иншаки, а МАК ше у медзичаше преселєл и до диґиталного швета, дзе млади нєшка, мож повесц, жию, а интернет им отворел облачок до швета. Прето, мож обачиц же ше розликує язик младих и стил писаня теди и тераз, як и тото же политични аспект вецей нє приоритетни у младежским медию, як дакеди. Медзитим, интересованя младих остали дзешка подобни, а за пол вика нє пременєло ше и тото же МАК и далєй часопис шицких Младих, Активних, Креативних!

