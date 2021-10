Кед сце нє при себе, шицко у шоре, значи же сце при себе

Прешлого тижня означени Шветови дзень менталного здравя и, з тей нагоди, обявени резултати националней студиї о стану менталного здравя и частих психиятрийских поремеценьох жительох Сербиї. У рамикох того виглєдованя под назву „Ков2соул” указую же ше число людзох, хтори преходза през лєгчейши и чежши депресиї, дуплирал у одношеню на 2019. рок, и же тото число виноши коло 250 000 людзох. Гей, пандемия тому допринєсла.

Пандемия принєсла атмосферу панїки и параної, економску нєизвесносц и препасц за погосцительство и туризем, як и за велї други дїялносци, пременєла каждодньови живот и барз важне – онєможлївела доступносц здравственей системи за вельке число людзох зоз хронїчнима, або акутнима хоротами, бо цала здравствена система обрацена и нєпреривно ше враца до борби зоз пандемию.

З того боку патраци, цалком лоґичне пороснуце числа людзох хтори ше зочую зоз депресию у єй лєгчейшей, алє и чежшей форми.

И так, и сама ше чувствуєм нє при себе у ситуациї у котрей маме вакцину – а людзе ше нє сцу вакциновац, маме марихуану у Йованїци – алє нє шмем запалїц джоинт док чекам бус, Талибанє у Авґанистану и геликоптерски десант паноцох, одходзи Меркел – комунисти у Ґрацу (о, то уж фине)… пойдзем ше консултовац з неуропсихиятром, пред тим як уджобнєм до нервного краху.

Неуропсихиятер, заняти у Клїничним центру Войводини, професор доктор на Медицинским факултету у Новим Садзе, випатра уровноважени, а вшелїяк пошвецени лїкар, у дзешатей минути нашей бешеди (дзе бим требала я яйкац) гвари: „Вируцели нас зоз другого поверху, охабели нам лєм нашо канцелариї и я можем лєм два раз мешачно, по два годзини препатрац пациєнтох”. Алє сом запрепасцено попатрела на ньго, а вон предлужел: „И вец ми психиятри, як дебили, примаме пациєнтох и фамелиї на лавкох у Клїничним центру”. Як дебили. Гварел неуропсихиятер, професор доктор Медицинского факултету. Лєм кус ми хибело предложиц му най обидвойо уджобнєме нервни крах, як акт явного протесту.

Факт же єден пошвецени лїкар, неуропсихиятер вируцени зоз такту (або нє при себе), вельо гутори о системи у котрей жиєме. Система котра мелє. И то помали. Система котра забива. На ложичку. Система котра дава милион еври за церкви и премиєр лиґи, а вируци цали медицински конар зоз Клїничного центру Войводини. Психиятрию.

И факт же ше психиятрия вируцела як нєпотребна, ма свою окремну чежину. Лєгчейши чи чежши форми депресиї потрафяю гевтих людзох хтори и иншак чувствительни на нєправду, на нєлюдски прициски, на нєлюдскосц у шицких формох. Гевтих людзох цо су чувствительнєйши на швет. Нїжних людзох. Людзох хтори найкрасша часц нашей файти и пре хторих ше можеме наздавац же можеме буц лєпши сами од себе и створиц справедлївши швет. Вони нє єдини, вшелїяк, алє су часц ученя хторе нє шмеме забуц – кед ше чувствуєце нє при себе, кед дахто коло вас звонка себе – то доказ вашей и їх нєзабитей людскосци. До ґод можеце буц нє при себе, то значи же вам жива людскосц, же вам стало до швета. Же сце при себе, як чловек.

