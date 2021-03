Кед хтошка почнє, вєдно ше пороби барз вельо

Кед сом вибрани за секретара Месней заєднїци Руски Керестур, можем повесц же сом почал робиц роботу хтора ме прицаговала одскорей, прето же сом мал идеї и визиї як би цо баржей унапредзиц квалитет и красу живота у нашим валалє. Видзело ше ми же знам препознац терашнї або потенциялни заєднїцки проблеми, и чувствовал сом вельку дзеку и енерґию пошвецец ше тому же би ше их ришовало кельо то лєм у нашей моци. Барз ми мило же гоч ше з нашого валалу велї виселєли, ище вше єст надосц млади фамелиї, та и моя, хтори ту сцу жиц, и видзел сом можлївосц допринєсц же бизме дома мали цо лєпши условия за живот, цо красшу природу доокола. Вше ме водзи думка же наш зме валал пожичели од наших нашлїднїкох. Ґу тому, свидоми сом и же Керестур нє лєм „обични” валал, алє за нас Руснацох важи и як народна матка, та маме одвичательносц же би бул цо репрезентативнєйши и зоз своїм випатрунком и ушореньом.

Як познате, у нашей Месней заєднїци вше були заняти два особи, а однєдавна з реорґанизациями, остало лєм роботне место секретара, док наша дотерашня рахунководителька премесцена до Кули, и роби за шицки месни заєднїци у општини. По моїм думаню, пре таки пременки ми у МЗ барз ослабени, бо би Месна мала служиц нашим жительом як перша адреса же би чула и ришовала їх проблеми, а кед то сама нє може, же би их унапрямовала кадзи треба. З єдним словом, думам же би МЗ мала буц добри и отворени поштреднїк медзи гражданами и рижнима здруженями хтори функционую у нашим валалє и Општину Кула, а єден чловек нє вельо може. Но уж кед так, думам же ше шицки у нашим валалє мушиме обєдиньовац и робиц вєдно.

Кед сом 1. юлия 2020. року ступел на длужносц о.д. Секретара МЗ, бул сом сам у канцелариї. Окрем контакту з людзми, велька часц роботи секретара МЗ то административна робота. Папери, дописи, процедури.

Нє було ми лєгко на початку, алє нє була ми то перша велька пременка у живоце, а кажди початок бул чежки. Вельку потримовку сом мал од секретара МЗ Сивец, Бобана Дамяновича, хтори на жаль нєдавно настрадал у транспортним нєщесцу. Ище пред тим сотрудзовал сом и учел вельо од тиж на жаль уж покойних секретара Йоакима Надя, и правнїка Юлияна Медєша. Нєшка барз добре сотрудзуєме и зоз предсидательом Совиту МЗ Владимиром Олеяром, вше на помоци и бувши секретар МЗ Михайло Сабадош. Ту важне спомнуц и одличне сотруднїцтво МЗ зоз комуналним подприємством „Руском”, и його директором Иґором Фейдийом. Вше мам коло себе добрих людзох, зоз нїма крашнє и сотрудзовац, та вец єст и резултати.

Медзи першима цо пришли до Месней дац заувагу, то родичи цо водза дзеци бавиц ше до нашого беби-парку при Церкви. Поносовали ше же там барз попукана дражка. Зоз „Рускомом” и волонтерами зме вибетоновали дражки, ґу тому зме дакус ушорели и желєнїдло и древа. У тей акциї нам дзечнє помогли и други здруженя, як цо Церковни одбор, огньогасци, рибарске здруженє и конїцки клуб и други гражданє хтори любя наш валал и сцу допринєсц же би бул цо ушоренши.

Друга векша акция хтору зме порушали з директором „Рускому” була гуманитарного характеру за єдну фамелию. Кед сом видзел у яких условийох жиє мац ґдовица зоз двоїма дзецми и швекром, без закрица на хижи хторе почало премакац, моцно ме потрафело и ришел сом же мушиме дацо зробиц. Так ше случела уж позната акция кладзеня закрица на тот дом, пременєни облаки и дзвери… Барз важне же ше и до тей акциї дзечнє уключели велї Керестурци зоз своїма пенєжнима прилогами, велї приватнїки конкретно зоз потребним материялом або другим цо требало до того обисца. То була наисце заєднїцка акция, и як сом гварел, кед дахто почнє, вєдно мож барз вельо поробиц. Тота акция и мнє принєсла вецей самодовирия и дзеки, прешвечел сом ше же зме на добрей драги. Влонї зме успишнє сотру­дзовали и зоз Каритасом Нового Саду и витворели вецей проєкти, медзи нїма и садзенє 700 древкох хтори нам обезпечел Каритас, и на тоту акцию ше одволали 50 волонтере з валалу.

Шицки видзиме же познати керестурски школски будинок Замок досц запущени, и тото цо зме такой могли помогнуц то було очисциц циви на закрицу з хторих ше дижджовка прелївала и злївала по мурох. То випатра єдноставне, алє анї за таке дацо МЗ на жаль нє ма средства, та зме анґажовали наших вредних огньогасцох хтори ше дзечнє волонтерски одволали на тоту акцию. Ми з нашима моцами поробели перши крочай у очуваню нашого Замку, а добре же тото питанє остатнї мешаци подзвигнуте и на висши уровень.

Тиж так ше цешим и як наш дїдо Мраз за Нови рок валалским дзецом подзелєл новорочни пакецики. Понеже пре епидемию нє могло отримовац програми у завартим, чом би Дїдо Мраз нє однєсол дарунки дзецом дому, на запраги, так як насправди? Реакциї були барз позитивни, нє лєм од дзецох алє и од їх родичох. Дзекуюци членом Конїцкого клуба „Русин”, так и у нєдобрим чаше випадло и цошка добре и красне.

Нєшка зме у ище єдней велькей валалскей акциї, а то поровнац дильови у нашим хотаре, на хтори ше парасти часто ходзели поносовац до МЗ. Видзел сом же би дацо поробиц, а МЗ, могла лєм орґанизовац акцию и лоґистично ю потримац. Людзе ше наисце дзечнє одволали, нє сануюци свой час, машини и гориво. Наздаваме ше же нам и општина дакус вецей помогнє як цо спочатку обецала.

На концу мушим повесц же нє шмеме забуц же самодоприносу вецей нєт, та и прето Месна заєднїца нє ма вецей тоту моц як цо скорей мала док мала свой пенєж хтори сами валалчанє видзельовали за свойо заєднїцки потреби. Я у канцелариї мам лєм лопату за шнїг, най так у франти повем, гоч то наисце нє за шмих. И то помали, а вше баржей будземе шицки обачовац… Асфалт на валалских улїцох нам пита прелїванє, бо є страши од 35 роки. Вельки проблем у валалє зоз одрутнима водами, та вибудов канализациї нєобходна. Дзепоєдним явним обєктом тиж нєобходне реновованє. Окрем Замку, и школа премака, Дом култури давно заслужел нову фасаду, тишлїрай. Валал то як обисце, вше пита руку домашнього и динар, а роботи єст гоч кельо. Цошка оправиц, доправиц, а шицко кошта, окрем добрей дзеки.

Думам же так треба роздумовац и дїловац.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово.

