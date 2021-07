Кед ше найду двойо отвореного духа и поглядох

Ясна Микитова зоз Руского Керестура и Милан Тасич родом зоз Княжевцу, упознали ше пред дзешец роками на крузеру, дзе обидвойо робели. Лєм после трох мешацох познанства ше заручели, а кус познєйше и повинчали. Нє погришели у тей своєй одлуки, а нє побановали анї же ше опредзелєли за живот на валалє

Кед Ясна и Милан 2011. року одлучели пойсц робиц на прейґокеанску ладю, теди ище кажде за себе, нє думали же ше праве там упознаю и вєдно препровадза остаток живота.

– Пред тим зме ше стретли на тренинґу, односно на пририхтованьох за роботу на крузеру, а мали зме и ґрупу на Фейсбуку, дзе зме ше дописовали шицки хтори зме мали пойсц. Я пошол даскельо мешаци скорей як Ясна. Кед сцигла, ишла през конк зоз куфром, а я теди виходзел зоз лифту, и кед ме видзела, бешедовали зме як кед бизме ше познали уж сто роки, а у ствари зме ше аж теди, так повесц, упознали – здогадує ше Милан їх першого стретнуца, а Ясна ше надовязує же на ладї робели и жили пол рока.

– Там жиєш цалком иншаки живот як на копну и людзе ше швидко повяжу. Шицко иншак функционує. Хто нє дожил таке, думам же нє може анї задумац як то. На ладї єст барз вельо нациї, а кед ми були, було коло пейдзешат особи зоз Сербиї. За два тижнї упознаш хто яки, видзиш и його найлєпши и найгорши боки. У децембру сом ше упознала зоз Миланом, а у марцу зме ше заручели. Сцели зме ше повинчац на Гавайох, алє зме нє мали папер хтори требало, та зме ше повинчали кед зме ше врацели дому, а свадзба була у Керестуре. Милан пошол дому скорей як я и чекал ме же бим пришла. Перше зме жили у Княжевцу, робели зме на Старей планини як келнере, исто як и на ладї – приповеда Ясна.

РОБОТА ЧЕЖКА, АЛЄ ВРЕДЗИ

Тасичово визначую же робота на ладї вообще нє лєгка, алє искуство хторе ше там здобудзе чежко мож дожиц даґдзе индзей.

– То, най так повеме, три у єдним – путуєш, зарабяш, и здобудзеш нєописуюце искуство хторе будзеш паметац цали живот. Там ши нє лєм келнер, алє и моряк, за цо ши обучени. Цали час єст тренинґи цо робиц и як ше справовац у даяких позарядових ситуацийох. Кед пойдзеш робиц, мушиш достац їх карточку, таке дацо як пасош, же биш зоз тим документом шмел виходзиц зоз ладї. Я перши 28 днї була без папера, и вообще сом нє могла висц на копно. Кед видзеш вонка зоз ладї, то таке як кед биш лєцел, нє знаш ше справовац, ходзиц по калдерми… Було и таке же зме мали барз моцни габи, ходзиш зоз тацну, а киваш ше. Прежила сом и морску хороту, круци ше зоз тобу и нєдобре ци, алє прето постоя маґнетни наруквици – и попри шицким тим, Ясна и Милан совитую и другим, а окреме младим, хтори авантуристи и шлєбодного духа же би ше опробовали у тей прейґокеанскей роботи.

– Мож заробиц, а и поуживац. Усоверши ше язик, а цо найважнєйше, ментално ше барз змоцнї, бо хто научени робиц, будзе робиц гоч дзе, а окреме на ладї ше психично мушиш буц барз стабилни. Млади можебуц праве там вибудую себе, упознаю швет, а можебуц и любов свойого живота, як ми, алє и велї нашо колеґове хтори закончели вєдно, наприклад пайташе зоз Южней Африки и Словениї, Сербиї и Арґентини… Треба лєм дакус шмелосци, бо це там „руца до огня” и мушиш ше знаходзиц, алє то искуство хторе ридко дзе мож дожиц – дознаваме з „першей руки” як випатра робота на ладї, хтора при младих нєшка окреме популарна.

ШВИДКО НАУЧЕЛ ПО РУСКИ

После даякого часу препровадзеного вєдно у Княжевцу, обидвойо ше преселєли на валал, до Руского Керестура, а у медзичаше Милан ище даскельо раз бул робиц на ладї, алє на ричней, дзе єст и рочни одпочивки, та мож приходзиц и дому.

– Кед зме пришли до Керестура лєм на одпочивок, були зме у процесу конченя паперох за одход до иножемства. Медзитим, хибел нам єден папер хтори нє могло достац, та зме нє пошли, алє зме остали на валалє. О даяки час, кед зме чекали другого сина, Милан чул од єдного колеґу же ше глєда роботнїк на ричней ладї. Гоч була така ситуация, а садзели зме и паприґу, одлучели зме най идзе. Швекор пришол помогнуц коло паприґи, а я була лоґистичар. Милан пришол дзень пред тим як сом ше породзела – здогадує ше Ясна и на нє таки лєгки часи хтори вєдно прешли, а о хторих тераз уж зоз ошмихом бешедую.

Милан тераз водзи малярски роботи у Керестуре, док Ясна, хтора фахови менаджер у готелиєрству чежко може найсц роботу у фаху на валалє, алє и у околних местох.

– Без Милановей потримовки думам же бим анї нє закончела факултет. На ладю сом пошла як абсолвент и ту сом станула. Дипломовала сом уж кед Лука и Лазар були народзени, а мала сом положиц досц испити. Милан ме ґурал и то ми барз значело, бо потримовка наисце барз важна. Пред тим сом закончела руску Ґимназию – гвари Ясна, а Милан ше зоз сербского преруцує на руски язик и толкує нам як го научел.

– Знаш як то було… На єдней преслави шицки зо мну бешедовали по сербски, а вец кед уж дакус попили, преруцели ше на руски язик. Вони ше шмеяли, шалєли, а я лєм патрел на нїх… Теди сом гварел же нє будзе то так… По руски сом научел ище док зме анї нє жили у Керестуре. Озда мам и смисла за язики. Ясновей шестри дзивче теди було мале, я ю учел по сербски, вона мнє по руски. Перше сом ше ганьбел прегвариц, алє кус по кус сом ше одшмелєл. Робел сом вельо и у старших людзох, а вони ше часто питаю же чи може и по руски, та сом им вше гварел – та може. Тераз я зоз дзецми приповедам по сербски, Ясна по руски, а вони двоме точно знаю ґу кому ше як маю озвец. Шицки швета славиме дупло – визначує Милан, хтори ше без проблема прилагодзел и на живот на валалє.

– Гоч я городске дзецко, нє була ми велька пременка присц на валал. Щиро, думам же живот на валалє за дзеци вельо здравши. Гоч нам, людзом, вше цошка хиби и вше глєдаме цошка вецей, єст и ту велї можлївосци и можем повесц же крашнє жиц на валалє и же тераз нє можем задумац ознова пойсц жиц, наприклад, до Беоґраду, дзе сом бул даскельо роки. Затераз зме ту дзе зме, а за далєй увидзиме, бо зме отвореного духа и поглядох, нє маме предрозсудки, окреме после того як зме видзели швет. Лєм єден приклад, а то кед видзиш 80-рочну пару як путує и трима ше за руки. То у нас ридко мож видзиц, а шицко озда пре тот стандард, оганянє за материялним, а треба ше опущиц, уживац у дзецох, у здравю… Розуми ше, муши ше робиц, то факт, алє нє и же би нам материялне було приоритет – поручую на концу Тасичово.

КЕТЕРИНҐ ЯК АНТИСТРЕС

Ясна одвше уживала у правеню сланих печивох, та ше пред даскельома мешацами одшмелєла и почала правиц кетеринґ и до валалу.

– Углавним людзе наручую печива за родзени днї, лєбо за даяки друженя. Правим тото цо людзе сцу. Нїґда сом ше нє усудзовала почац дацо сама, а вец сом похопела же нє мам цо страциц. Думам же кажде хто ма даяку идею за роботу, треба же би ше у тим опробовал. То досц пипкава робота, а нє мож ю анї барз наплациц, алє я у тим уживам и то ми таке як антистрес. Направела сом и профил на Фейсбуку, алє думам же людзе баржей наручую по препорученю, бо єдно то видзиц на слики дацо, а друге кед коштуєш – гвари Ясна.

