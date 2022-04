Кед єст дзеки, роки нє препреченє

У тей хвильки єдини ансамбл ветеранох при Руснацох у Войводини активни у Руским културним центру у Новим Садзе. Окрем же маю дзеки наступац на шицких наших фолклорних манифестацийох, вони промовую руску културу, традицию, танци и руске народне облєчиво и звонка нашей заєднїци.

Кед ше новосадски фолклораше 2015. року пририхтовали за городску манифестацию „Вельке коло за Ґиниса”, зляли ше до Руского културного центру у Новим Садзе дзе отримовали проби и вежбали. Була то хвилька кед ше єдна ґрупа танцошох зложела же би могли и предлужиц приходзиц до РКЦ танцовац. З часом ше оформела ґрупа хтора поряднє и нєшка отримує проби два раз до тижня.

– Ветерански состав тераз єдна з найактивнєйших секцийох у РКЦ и поряднє участвую на наших руских фестивалох, а и на нашим рочним концерту виводза вецей хореоґрафиї, медзитим, поволанки сцигую и за участвованє на рижних фестивалох у городзе. Нєдавно були часц проєкту Ноц КУД-ох, „Селїдби през традицию”, а у рамикох програмского лука „Селїдби”, хтори часц програми Европска престолнїца култури Нови Сад 2022. Уплацени нєвельки средства за участвованє у тим проєкту, хтори ше унапрямело на обнавянє народного облєчива. Окрем того до РКЦ сцигую и поволанки на рижни фестивали и стретнуца ветеранох фолклору зоз цалей Сербиї, алє и зоз реґиону. Госцованє, одход и котизацию на таки фестивали нашо ветеранє финансую сами. Кед слово о составе ветеранох, вони єдна зложна екипа ґу хторей ше придружую и танцоше, хтори члени и у других КУД – гварел директор РКЦ Владимир Сивч и предлужел же ветеранох видзи як єдну добру и позитивну екипу. Вон тиж поволал шицких бувших фолклорашох цо дакеди танцовали у РКЦ, най приду ознова, и най ше приключа и змоцня терашнї состав ветеранох.

ЗВЕКШУЄ ШЕ ЧИСЛО ТАНЄЧНЇКОХ

Состав ветеранох у РКЦ виводзи хореоґрафиї хтори з найвекшей часци поставел Миломир Шайтош. Ветеранє тераз маю увежбани седем танци, насампредз руски, алє и зоз других народних традицийох.

– Цешим ше, а жадам ше и похвалїц, бо стаємни ансамбл ветеранох при Руснацох на нашим просторе ма лєм Руски културни центер у Новим Садзе. И тот ансамбл роби у континуитету ище кус та седем роки. Танцоше приходзели, одходзели, алє интересантне же ше ансамбл вше звекшує. Робело ше и док тирвала епидемия, тельо кельо ше могло и кеди було дошлєбодзене – гварел хореоґраф Миломир Шайтош и додал же гоч танцошки и танцоше з рока на рок старши, хореоґрафиї ше присподобює, алє ше танци виводзи у полним темпу, и тераз ше активно танцує седем хореоґрафиї.

ЗАЄДНЇЦКИ ПУТОВАНЯ И ГОСЦОВАНЯ ЄДИНСТВЕНЕ ИСКУСТВО

Одкеди ше оформела ґрупа ветеранох, Марияна Мункачи-Сивч поряднє приходзи на проби, алє окрем же танцує, вона ше прилапела и орґанизовац одходи на рижни Стретнуца ветеранох. Традицийно ше ярню сезону почина зоз одходом на Фестивал до Житишта, а вец шлїдза и други места дзе дотераз участвовали як цо то Ґложан, Зворник, Мали Зворник, Кать, Бєлїна, Била Церква, Бачка Паланка, а у маю ше рихтаю на два стретнуца ветеранох, до Тополи – Опленац и до Зворнику.

– Обовязки єст вєльо кед треба рушиц на драгу, треба контактовац зоз орґанизаторами, бо и ту часто єст вименки, на хтори треба буц порихтани. Тиж и прияву треба направиц, бо нє вше шицки можу исц. Вец, дакеди идзе з нами корепетитор, а дакеди орґанизатором посиламе матрицу. Скорей як рушиме, треба ше остарац и за народне облєчиво, чи дакому дацо нє хиби же би на наступу шицки були порихтани як треба. И кед сцигнєме треба ше остарац же бизме мали пробу пред тим як наступиме, бо наступаме на бини на хторей зме до тераз нє танцовали. Жадам ище повесц же шицки любиме и нащивиц место у хторим наступаме, музей, прейсц ше по улїцох, и по дачим интересантним запаметац место у хторим зме були – гварела Марияна Мункачи-Сивч.

Вецей културно-уметнїцки дружтва у Новим Садзе маю состави ветеранох, и даєдни члени ансамбла у РКЦ танцую и у других составох, алє ту нє хибя на пробох. Так Ярослав Болдоцки танцує и у СКЦ „Павел Йозеф Шафарик”, а и у РКЦ, алє понеже люби танцовац, и коло роботи сцигує приходзиц на проби до обидвох дружтвох.

Геленка Бабич гвари же кед пришла до Нового Саду до стреднєй школи приходзела и до Матки, и же то були красни часи танцованя и друженя. Здогадує ше и же ше барз обрадовала кед ю Миломир Шайтош поволал же у РКЦ почина ґрупа ветеранох зоз пробами, бо ше сполнєло єй длугорочне жаданє же би и у РКЦ було ветеранох. Ище додала же єй наисце вельке задовольство танцовац, наступац и дружиц ше зоз милима людзми.

Мирослав Златанович прекоментаровал же свойочасово почал танцовац у Матки, а тераз знова пришол танцовац до РКЦ, бо ту шицки вше нашмеяни и любя ше шалїц. Ганча Кочиш тиж дакеди ходзела на балет и фолклор, алє пре обовязки шицко занєдзбала. После пожадала знова танцовац и так ше придружела ґу ветераном РКЦ. Наташа Грубеня и Миряна Блаґоєвич гваря же окрем пробох, наступох и госцованьох любя и друженя на хторих ше два раз до рока означую родзени днї, у юнию славя тоти цо народзени по юний, а концом рока тоти цо народзени у другей половки рока.

У тей хвильки у ансамблу єст блїзко двацец танцошки и танцошох, шицки маю и други обовязки и нє вше шицки можу присц на кажду пробу. Даєдни з нїх лєм ветеранє хтори любя танцовац, приходза рекреативно, а даєдни, боме, ветеранє фолклору, алє заєднїцке им же на проби приходза з дзеку и зоз ошмихом, хтори после проби постава ище ширши.

РЕПЕРТОАР

Ансамбл ветеранох РКЦ у терашнїм составе виводзи седем хореоґрафиї хтори поставел Миломир Шайтош. То „Руски танци панонского ареалу”, „Женски руски танци зоз Марамурешу”, „Руски танци зоз Земплину”, „Гречески танєц Сиртаки”, „Раковецки кручени”, „Бунєвацки танци”, „Танци зоз Шумадиї”, а пририхтує ше и „Сербски танци зоз Войводини”.

