Кельо кошта дзецко

Шицки родичи хторим ше народзи перше дзецко у Републики Сербиї и державянє су тей жеми достаню 300 000 динари. То уж нє даяка вистка, алє можебуц вистка же торба зоз найосновнєйшима стварами хтори ваготна жена ноши до шпиталю кед ше ма породзиц, кошта 150 евра.

Кед нє маце нашлїдзену посцелку, вец вас посцелка за бебу видзе ище 150, найтуньши кочик за бебу 200 евра, плус шедзиско за дзецко у авту, карсцелїк за єдзенє, даяки орманчик за шматки, а вец и сами шматки и так шором мож чишлїц базконєчно…

Дахто купи драгше, дахто туньше, а кед ма щесца – дахто нашлїдзи и од родзини, пайташох. Хто як дума же треба. Тото цо потребне за дзецко досц лєгко мож начишлїц и поздавац, медзитим, єст ту ище вельо ствари хтори кеди-теди заплациме, гевти за хтори анї нє знаце же су найдрагши, док ше нє случа.

Плацели сце приватни препатрунки за тото дзецко ище у бруху, бо вас єдноставно нє прияли у державним шпиталю або амбуланти, дзе уж робя дохторе хторим и ви плацице? Принєсли сце „дарунок” роботнїци на шалтеру, бо бисце иншак чекали хто зна докля за папер за положнїцке хтори вам потребни такой? Уписали сце тото дзецко до оводи, чи сце волали пайташа най вон там покончи, та ви вец увидзице цо будзеце? Кельо динари вас тото коштало? А кельо вам тото ище друге койцо одняло?

И далєй… Кельо кошта безпечносц мойого дзецка на пешацким преходзе кед бесни людзе гоня бесни авта? Кельо кошта же би мойо дзецко у школи нє малтретирал „гевтого син”? Кельо ище мам плациц же би беґель, у хторим бим любела же би ше купал, конєчно бул чисти? Кельо бим дала же би мойо дзецко єдло гевто месо, млєко, хлєб и овоц яки ми дараз єдли? Кельо кошта же би мойо дзецко мало нєзастараних родичох хтори нє робя у иножемстве, алє вечарами з нїм патра шмишни филми и шмею ше?

Наконцу, кельо кошта петичка мойого дзецка, а кельо другого? И прецо би вообще були на предай? И чи факултет мойого дзецка вельо чи превельо кед го закончи, а нє ма дзе зоз нїм робиц?

Нє шицко на предай и нє мож за шицко заплациц. Зоз пенєжми хтори держава дава будуцим родичом, мож купиц дакус лєпши живот, алє докля? Лєм барз кратко.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)