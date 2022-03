Кереструска школа активна у промоцийох

РУСКИ КЕРЕСТУР – ОШШ зоз домом школярох Петро Кузмяк остатнї мешац активно роби на промоциї своїх оддзелєньох ґимназиї и штреднєй школи, напряму туристични технїчар, при будуцих малих матурантох по школох у околних местох.

Школа уж роками ма оформени тим за промоциї, того року координаторка тиму професорка Єлена Миркович, медзитим до тих активносцох ше дзечнє уключую шицки заняти професоре, так же ше кажде спрам своїх можлївосцох прилагодзує часу презентацийох.

Потераз, школа представена перше при домашнїх школярох осмей класи, потим нащивени Коцур, Каравуково, Оджак, Крущич, Кула, Сербски Милетич, Бачки Брестовец, Сивец и Липар.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)