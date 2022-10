Керестурска панк-рок сцена и нєшка жиє

Длуго чекани и наявйовани музични фестивал „Водова фестˮ, после 9 рокох павзи ознова отримани у Руским Керестуре, a по словох орґанизаторох, того вечара Фестивал нащивели коло 1.000 любителє панк, рок и електронскей Drum and bass музики.

Водова отримана всоботу 22. октобра, у єшеньским виданю, у завартей Спортскей гали, дзе попри домашнїх уж афирмованих керестурских музичарох Кристини Афичовей и ґрупи „Crazy cousinsˮ, наступели и войводянски бенди „Неозбиљни песимистиˮ и „Atheist rapˮ, бенд „Брковиˮ зоз Горватскей, а на концу и двоме ди-джейове, родом з Керестура, Бранимир Боянович и Борис Ройко, спред орґанизациї „Drop senseiˮ.

Публика шицких ґенерацийох ше до Спортскей гали почала сходзиц накадзи отворени дзвери, а „ляд пребила” млада кантавторка Кристина Афичова хтора як солиста, зоз ґитару, одшпивала даскельо власни композициї по руски и обробки познатих домашнїх и странских рок гитох у акустичней верзиї. Зоз своїм зведзеним, алє шмелим наступом, Кристина ище раз потвердзела же нє бави нї на яку другу карту, окрем на карту таланту.

После Кристини на сцену вишли „Шалєни родзиновоˮ хтори прешли на кус моцнєйши ґитарски рифи, пре хтори ше векшина публики и зишла того вечара. Позитивна реакция публики нє зачудовала, з оглядом на тото же Родзиново скоро каждого року наступали на Водовей, та за тот час здобули числених фанох хтори кажди їх стих знаю напамят. Казанси виведли свойо найвекши гити зоз хторима ше афирмовали, алє и обробки рижних панк-рок бендох.

Ґрупа „Нєозбильни песимистиˮ зоз Зомбора наступела шлїдуюца. За себе гваря же цми теми зоз каждодньового живота пакую до веселих мелодийох, та у складзе з тим бул и їх соботови наступ – весели, мелодични, динамични…

На сцену потим вишол леґендарни панк рок бенд „Atehist Rapˮ хтори дзвигли публику на ноги, а новосадски панкере ище раз потвердзели же ше у Керестуре можу чувствовац як дома, и пре число вирних фанох и пре число наступох кельо потераз мали пред керестурску публику.

Заш лєм, главни гедлайнере того вечара бул горватски панк-фолк бенд „Брковиˮ, пре хторих пришло красне число младих зоз рижних околних местох, цо могло видзиц и по надписох того бенда на їх маїцох. Бркови направели праву панкерску атмосферу и зоз тим потвердзели же керестурска панк-рок сцена ище вше жиє.

Но, як то уж традиция Водовей през телї роки накладала, после оштрих ґитарских звукох у контра ритме ушлїдзело „прекапчованєˮ на електронску, drum and bass, музику, а музични сет прирхтали двоме, на широко познати и успишни ди-джейове, Борис Ройко и Бранимир Боянович.

У СПОРТСКЕЙ ГАЛИ ПОСТАВЕНА ЗАЩИТНА ПОДЛОГА

Даскельо днї пред Фестивалом, предсидатель Општини Кула Дамян Милянич обишол Спортску галу у Руским Керестуре у хторей поставена адекватна защитна подлога, и наглашел же Спортски центер, хтори и управя зоз галами на териториї нашей општини, набавел одвитуюцу подлогу хтора щици основну подлогу у сали, же би ше и надалєй могло отримовац подобни збуваня. Музични фестивал Водова фест нащивели и предняци локалней и месней власци, як и Туристичней орґанизациї Кула.

Ан. Медєши

ЯК ИМ БУЛО НА ВОДОВЕЙ

Андреа Орос꞉ Супер чувство и барз ми мило же ше дахто долапел орґанизовац таке дацо, то єст же иста орґанизация як цо була и скорей. Барз ше цешим и наздавам ше же ше будзе потримовац кажди рок.

Мая Зазуляк Гарди꞉ Супер же ше знова цошка отримує, озвученє нє найлєпше, алє случує ше. Наздаваме ше же док приду шицки ґрупи будзе лєпши звук, алє и попри тим, фино и треба Керестуру же би ше дацо случовало.

Кристина Чизмар꞉ Интересантне ми же ше дацо случує у валалє, зато зме и пришли потримац тих хтори тото орґанизую и уживац у цалей програми. Мило ми же ше дацо случує прето же валал ожил, а орґанизаторе треба же би були упарти и да то напредує далєй.

Мирослав Виславски꞉ Нє пачи ше нам ту на Водовей, прето же озвученє катастрофа, а после дзешец рокох Водова фест нє Водова фест и нїґда нє будзе прето же є нє на отвореним, односно на базену, нє ма три стейджи и далєй нє мам коментар.

И. Чордаш

