Керестурска парохия вчера преславела Кирбай

РУСКИ КЕРЕСТУР – Парохия св. оца Миколая у Руским Керестуре, зоз своїма госцами, з Архиєрейску Службу Божу на 10 годзин вчера, 9. мая, преславела дзень преношеня мощох свойого нєбесного заступнїка св. о. Миколая – Кирбай.

Архиєрейску Службу Божу у катедралним храме предводзел преосвящени владика Георгий Джуджар, а сослужели штернац священїки – скоро шицки з нашей епархиї, медзи нїма двоме домашнї капеланє о. Владимир Медєши и о. Михайло Шанта, а зоз Словениї о. Михайло Гарди. Шицких їх, а насампредз владику, привитал катедрални парох о. Владислав Варґа.

Апостол читал домашнї дзияк Янко Виславски, Євангелию о. Дарко Рац, а швичкаре були школяре и члени Церковного одбору. Попри домашнїх, на Служби окрем Керестурцох було и госцох з наших местох.

У казанї владика Георгий повинчовал Кирбай, та назначел же Святи Миколай, нєбесни покровитель керестурскей парохиї и цалого нашого владичества, мал окремну духовну характеристику по хторей ше визначовал, а то милосердна любов. Любов то жридло шицких духовних дарох, а характеристика любови то дїла милосердни, визначел владика.

По Служби Божей бул одпустови обход коло церкви, хтори ше закончел з читаньом Євангелиї на шицких штирох бокох швета, а владика по каждим и пошвецел храм и присутних вирних, а на концу одшпиване многолїтствиє.

