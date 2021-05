Керестурска парохия преславела Кирбай

РУСКИ КЕРЕСТУР – Парохия св. оца Миколая у Руским Керестуре, з Архиєрейску Службу Божу на 10 годзин вчера преславела дзень преношеня мощох свойого нєбесного заступнїка св. о. Миколая – Кирбай.

Архиєрейску Службу Божу у катедралним храме предводзел преосвящени владика Георгий Джуджар, а сослужели шейсцме священїки з парохийох нашого Еґзархату.

Апостол читал домашнї дзияк Янко Виславски, Євангелию о. Дарко Рац, а швичкаре були члени Церковного одбору.

У казанї владика Георгий повинчовал Кирбай, та здогаднул на подобу св. Миколая, а визначел и Миколайово главни духовни характеристики – робиц добри дїла у таймносци, алє пре глїбши духовни хасен, цо приклад вирним и нєшка.

По Служби Божей бул одпустови обход коло церкви, хтори ше закончел з читаньом Євангелиї на шицких штирох бокох швета, а владика по каждим и пошвецел храм и присутних вирних.

Представительки центра Йосафата, на чолє зоз шестру Авґустину Илюк, преосвященому владикову уручели з перлами вишиту икону Мариї Водицовей з нагоди швета Святого Миколая, а хтори праве у мешацу маю хтори пошвецени Мариї.

