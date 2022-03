Керестурска школа була домашня змаганю зоз историї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлей нєдзелї, 20. марца, у керестурскей Школи Петро Кузмак отримане општинске змаганє зоз историї за школярох основних школох од 5. по 8. класу котре уж роками наймасовнєйше, а того року участвовали вецей як 80 школяре зоз шицких местох општини Кула.

Зоз домашнєй школи єдини котри виборел пласман на окружне змаганє зоз шестей класи и завжал друге место то Иван Фейди, а участвовали и Андрей Провчи и Максим Катона.

Змагали ше и школяре зоз пиятей класи София Симунович и Мартин Рац, як и зоз седмей класи Ребека Сабадош и Аня Ґовля, а зоз осмей класи Емина Бики и Анита Чизмар.

Шицки школяре котри ше змагали пред тим посцигли найлєпши успихи на школским змаганю.

Орґанизаторе змаганя, спред домашнєй Школи, после роботней часци вихасновали нагоду же би присутним госцом представели и штредньошколски напрями туристично-готелиєрского технїчара и ґимназиї, насампредз школяром седмих и осмих класох, а потим и младшим.

