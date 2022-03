Керестурским огньогасцом 550 тисячи динари

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дочасови орґан Општини Кула принєсол одлуку о розподзельованю средствох по конкурсу за нєвладово орґанизациї, здруженя гражданох у обласци защити од огня котри того року виноша 1,8 милиони динари.

По спомнутим конкурсу, Добродзечне огньогасне дружтво Руски Керестур достанє 550 тисячи динари цо и найвекша поєдинєчна цифра котру достава єдна приява.

Надалєй, по 300 тисячи динари достали Општински огньогасни союз о ДОД Крущич, по 250 тисячи опредзелєне за ДОД Кула и ДОД Сивец, а ДОД Червинка достанє 150 тисячи динари.

Прешлого року по тим конкурсу були подзелєни 1,5 милиона динари, медзитим того року керестурске ДОД достало за 50.000 динари менєй, понеже 2021. року достали 600 тисячи динари, цо тиж була и найвекша опредзелєна цифра.

Єдна зоз причинох прецо керестурски огньогасци доставаю найвецей средства то же су найвироятнєйше и найактивнєйше дружтво, поряднє отримую вежби, под час жатви су нєпреривно дежурни, а вше су дзечни помогнуц и кед треба помоц у других местох општини.

