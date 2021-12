Керестурски дзеци у церкви нащивел Миколай

РУСКИ КЕРЕСТУР – У катедралней церкви св. оца Миколая, вчера вечар по Всеночним, наймладших Керестурцох нащивел св. Миколай пред своїм нєшкайшим шветом, и подзелєл коло 350 дарунки.

Всеночне служели домашнї парох о. Владислав Варґа, парох з Бачинцох о. Дарко Рац и домашнї капеланє о. Владимир Медєши и о. Михайло Шанта, а 12 члени Церковного одбору були швичкаре.

До церкви потим зоз ангелами пришол св. Миколай, хторого привитал парох о. Варґа и ґрупа школярох зоз Дружтва св. Миколая з двома шпиванки.

Дзеци и ангелох пририхтали ш. Авґустина и ш. Михаїла, Миколайови пакецики помогли дзелїц члени Церковного одбору, а пририхтали их каритасово волонтере.

Попри дарункох котри финансовали родичи, того року вецей як сто финансовали-даровали и парохиянє, та з нїх коло 50 однєшени до Школи Петро Кузмяк за школярох з фамелийох у потреби, а гевти тиж подаровани вечар у самей церкви.

Нєшка на швето св. Миколая у церкви буду Служби Божо, на 8, на 10 и на 17 годзин.

