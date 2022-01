Керестурски майстрове отримали 187. скупштину

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю, 9. януара, после прешлорочней павзи, отримана порядна, аж 187. Рочна скупштина валалского Здруженя ремеселнїкох и приватних поднїмательох.

На дньовим шоре було подношенє дворочних звитох о роботи и финансийох, як и плани за тот рок. Попри скромней роботи, керестурски ремеселнїки дїловали позитивно, орґанизовали свой Саям старих ремеслох, участвовали на Дньох керестурскей паприґи, удало ше им уложиц и до їх просторийох, а найважнєйше же ше од тей жими зогриваю на ґаз.

Плановани активносци за тот рок досц нєсиґурни, и їх зисцованє будзе директно завишиц од епидемийней ситуациї. Кед годно, такой 22. януара будзе отримани майсторски бал, затераз плановани у чаше од 13 до 19 годзин, а наявена цена уходнїци од 1.800 динари. Потим, початком фебруара будзе майсторска Служба Божа, а през рок буду орґанизовац Саям старих ремеслох и участвовац на других манифестацийох.

Предсидатель Здруженя, Владимир Емейди, поволал шицких на векшу активносц, а окреме младих поднїмательох. У складзе з тим, майстрове вигласали и нового члена Управного одбору, кломфера Владимира Сопку котри меновани на место упокоєного Янка Кирду.

Скупштина почала зоз минуту цихосци на чесц шицким упокоєним членом, а присуствовали и представителє Добродзечного огньогасного дружтва, директор Дома култури Владимир Надь, секретар Месней заєднїци Михайло Пашо и о. д. директора ЯКП Руском, Биляна Ковачевич.

