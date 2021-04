КУЛА – Члени Добродзечного огньогасного дружтва Руски Керестур участвовали на указуюцей вежби у Кули котра була отримана всоботу 24. априла у Културним центру у Кули. Орґанизатор була Професийна огньогасна єдинка Кула, а участвовало и Добродзечне огньогасне дружтво Кула.

Тоти три огньогасни єдинки отримали указуюцу вежбу у порядних условийох, без застановйованя транспорту у улїци Йосипа Крамера, а установа културного центру тиж робела по своїм плану.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)