Керестурски столнотенисере на державним школским змаганю

РУСКИ КЕРЕСТУР/СОКО БАНЯ – На державним школским змаганю у столним тенису, котре отримане 16. и 17. децембра у Соко Банї, представителє Основней школи Петро Кузмяк зоз Руского Керестура завжали 14. и 13. место.

За керестурску Школу екипно наступели Иґор Фейди и Матей Макаї и були 14. од 27 школох цо участвовали на републичним змаганю, док Иґор Фейди у поєдинєчней катеґориї завжал 13. место.

На державне змаганє керестурски школяре ше пласовали на Окружним змаганю котре отримане у октобру у Оджаку, а теди у екипи бул и Стефан Колошняї хторого на державним змаганю оправдано заменєл Макаї.

Столнотенисерох за змаганя пририхтал наставнїк физичного воспитаня у Школи Петро Кузмяк Славко Пап, а одход на державне першенство орґанизовала директорка Наталия Будински.

