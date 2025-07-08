КЕРЕСТУРСКИ ФК ,,РУСИН” И КОЦУРСКИ ФК ,,ИСКРА”

Екипи Русина и екипа Искри потераз нє мали нагоду бавиц на першенствених стретнуцох медзи собу, понеже Русин припада зомборскому, а Искра суботицкому округу. На урядовим першенственим змаганю би могли бавиц лєм кед би и Русин прешол до висшей Войводянскей лиґи, у хторей ше Искра тераз и змага. Кед би нашо два клуби бавели медзи собу на першенственим стретнуцу, задумайце яке би то було дерби стретнуце.

Було би наисце интересантно патриц як ше змагаю Керестур и Коцур и на фодбалским терену, алє то можлїве лєм на приятельских змаганьох. Обидва клуби нашо, Искра старша и основана є пред тим як Русин, а у идуцих шорикох дознаце вецей о тим як випатраю тоти фодбалски клуби нєшка, хто у нїх бави, хто тренер и хто руководзи зоз клубом.

ФК ,,Русин”

Фодбалски клуб ,,Русин” зоз Руского Керестура основани 1923. року, свойо стретнуца бави на стадиону Яраш, а роками ше уж змага у Подручней фодбалскей лиґи Зомбор (V ступень змаганя).

ФК ,,Русин” ше змагал у Войводянскей лиґи у сезони 2003/04, медзитим, тей истей сезони и випаднул зоз висшого ранґу до Подручней фодбалскей лиґи Зомбор (ПФЛ Зомбор).

У сезони 2009/10 екипа Русина випадла зоз ПФЛ Зомбор и идуци штири сезони ше змагала у Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Зомбор–Апатин–Кула–Оджак, аж по сезону 2013/14 кед направена реорґанизация, та екипа Русина знова почала бавиц у ПФЛ Зомбор.

Же би ше повторело сезону 2003/04 кед Русин бавел у Войводянскей лиґи, чекало ше по сезону 2022/23 у хторей екипа Русина завжала друге место, и виборела бараж стретнуца процив екипи ФК ,,Дюрдїн” зоз ПФЛ Суботица. Нажаль, екипи Русина ше нє удало повториц рок и вибориц пласман до Войводянскей лиґи.

У сезони 2024/25 ше екипа Русина змага у ПФЛ Зомбор и тот рок успишни за екипу зоз Руского Керестура, насампредз, прето же є при самим верху таблїчки и же є нє застарана пре свой пласман. Русиновци ше тераз намагаю освоїц цо векше число бодох и зачувац цо лєпши пласман по конєц сезони, нїяк нїжей, а гоч и висше на таблїчки.

Бавяче хтори бавя у тей сезони за Русин то: Александар Драґутинович, Желько Шомодї, Александар Кочиш, Виктор Надь, Владимир Кочиш, Стефан Тома (C), Боян Надь, Матей Саянкович, Деян Будински, Оґнєн Маркович, Деян Югик, Петар Аґбаба, Иван Чапко, Иван Планчак, Деян Павлович, Илия Йованович, Деян Чернок, Михайло Надь, Борис Орос, Желько Орос, Дарко Гарди, Давид Джуня, Роберт Винаї.

Тренер им Слободан Куколь, а предсидатель ФК ,,Русин” Желько Орос.

ФК ,,Искра”

Фодбалски клуб ,,Искра” зоз Коцура основани 1912. року, свойо стретнуца бави на стадиону у Коцуре, а тераз ше змага у Войводянскей лиґи Сивер (IV ступень змаганя).

ФК „Искра” ше змагал у Медзиопштинских фодбалских лиґох (МФЛ) – Србобран–Вербас–Бечей, потим Вербас–Титель–Жабель и Бачка Тополя–Мали Идьош–Вербас–Бечей–Србобран, а у сезони 2016/17 завжал перше место и пласовал ше до Подручней фодбалскей лиґи Суботица (ПФЛ Суботица).

У дебитантскей сезони 2017/18 екипа Искри завжала одличне треце место, а уж у шлїдуюцей сезони 2018/19 то було друге место, та виборела бараж стретнуца процив екипи ФК ,,Крила Країне” зоз ПФЛ Зомбор. ФК ,,Искра” зоз Коцура ше после двох одбавених стретнуцох нє поспишело пласовац до висшого ранґу – Войводянскей лиґи.

На тото же би ше пласовала до Войводянскей лиґи, цо тиж и найвекши успих клуба зоз Коцура, ше чекало по сезону 2023/24 кед Искра у напартей и длугокей сезони завжала перше место и виборела директни пласман до висшого ранґу, а шицко ше указало у остатнїм колу першенства.

Од сезони 2024/25 ше ФК ,,Искра” змага у ВФЛ Сивер и у дебитантскей сезони є успишни, у штред є таблїчки и идзе ґу зарисованому цилю, а то же би ше ту отримал и же би ше и нарок змагал у Войводянскей лиґи Сивер.

Бавяче хтори бавели у першей полусезони и хтори бавя тераз за екипу Искри у ВФЛ Сивер то: Филип Хромиш, Марко Секулич, Милан Ефендич, Лазар Милованович, Мариян Малацко, Никола Адамович, Дамян Ґубаш (C), Душан Бокан, Андрей Малацко, Павле Човс, Милорад Ваяґич, Давид Гарди, Димитриє Ґрубачич, Давид Неделькович, Зоран Сердар, Вид Неделькович, Марко Грнячки, Стефан Шошкич, Михайло Буила и Лука Дорокхази.

Тренер им Мирослав Кнежевич, а предсидатель ФК ,,Искра” Драґан Горняк.