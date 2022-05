Керестурски школяре були на вилєту у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Школяре Основней школи „Петро Кузмяк”, оддзелєньох трецей класи, всоботу 27. мая були на вилєту у Дюрдьове дзе их привитали домашнї парняки зоз ОШ „Йован Йованович Змай”, а мали нагоду пообиходзиц и знаменїтосци того места. Вилєт у подполносци орґанизовал Одбор за образованє при Националному совиту Руснацох.

З тей нагоди, попри друженя зоз Дюрдьовчанами, госци зоз Керестура нащивели Етно збирку Руска одлога, потим памятнїк Яши Бакова, валалску библиотеку и грекокатолїцку церкву.

Домашнї вихасновали нагоду же би за шицки дзеци орґанизовали и интересантне викладанє едукативного характеру зоз прешлосци Руснацох.

Дзеци зоз Керестура провадзели учителє Мелания Рамач, Наталия Зазуляк и Славко Надь, а присутна була и предсидателька Одбору за образованє Мелания Римар.

