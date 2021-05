Керестурски школяре наградзени на Смотри кирилскей писменосци

РУСКИ КЕРЕСТУР – На тогорочним конкурсу Смотри кирилскей писменосци у Тителу, наградзени и школяре Основней и штреднєй школи Петро Кузмяк зоз Руского Керестура у катеґорийох Найлєпши писмени задаток и Кирилска калиґрафия за найлєпши инициял.

З основней школи у катеґориї школски писмени задатки на руским язику за возрост од 5-8 класу перше место подзелєла Лора Новакович, друге Андрей Провчи и Клара Катрина, а треце Алекса Ґолубович. Пририхтали их наставнїци руского язика Тамара Хома и Каролина Джуджар.

Од школярох штреднєй школи, тє. зоз напряму Ґимназиї наградзени школяре за перше место Сара Планчак, за друге Валентина Новта, а за треце Леонтий Сивч. Їх пририхтала професорка Люпка Малацко, а шицки задатки на руским язику препатрела и вибрала Мелания Римар.

У катеґориї Кирилска калиґрафия, а у єй рамикох, за найкрасши инициял у старшим возросту (5-8 класу) зоз керестурскей Школи наградзени за перше место Лана Штранґар, а за друге Яна Варґа. За змаганє их порихтала наставнїца подобовей култури Мая Колошняї.

