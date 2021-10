Керестурски школяре успишни у столним тенису

РУСКИ КЕРЕСТУР/ОДЖАК – На Окружним змаганю у столним тенису 27. октобра у Оджаку, школяре Основней и штреднєй школи Петро Кузмяк зоз Руского Керестура посцигли красни успихи, а першопласовани и пласман на републичне змаганє.

У катеґориї основношколцох поєдинєчно Иґор Фейди зоз VIIa класи освоєл перше место, а тиж перше место и екипно освоєли Фейди и Стефан Колошняї школяр VIIIа класи.

За штредню керестурску Школу у поєдинєчней катеґориї змагала ше Мария Жирош школярка I-2 сербского оддзелєня ґимназиї и посцигла треце место, а перше екипно зоз свою шестру Наталию Жирош школярку II-2 сербского оддзелєня ґимназиї.

Основношколцох пририхтал наставнїк физичней култури Славко Пап, а штредньошколцох Любомир Орос.

На окружним змаганю участвовали школяре зоз зомборских школох, зоз Светозар Милетичу и зоз Кули, а Економско-тарґовецку з Кули ше змагал Керестурец Велько Шомодї хтори посцигнул друге место.

Републичне змаганє ма буц у децембру, у Соко Банї, кед дошлєбодзи епидемийна ситуация.

