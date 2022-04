Керестурски школярки треци у одбойки

СРИМСКА МИТРОВИЦА – На 25. Стретнуцох младежи школярских домох штреднїх школох Автономней покраїни Войводини у спортских стретнуцох, або популарно – спортскей домияди, у змаганю зоз одбойки дзивчата зоз Дому школярох Штреднєй школи Петро Кузмяк з Руского Керестура освоєли 3. место.

У кузмяковей екипи наступели школярки Андєла Крнатич зоз I-3 оддзелєня, Ана Чизмар зоз III-1 оддзелєня, Милица Ґаврилов, Йована Попадич, Виолета Вукович и Сара Черанич зоз III-3 оддзелєня.

За змаганє ше рихтали зоз професорку физичного воспитаня Саню Еделински, а на домияди их потримала и директорка Школи Наталия Будински.

Ювилейна домияда отримана 9. априла, а домашнї єй бул Дом школярох штреднїх школох у Сримскей Митровици.

