Керестурци госцую у Земплинскей Теплици у Словацкей

РУСКИ КЕРЕСТУР – Члени Дома култури Руски Керестур на пияток вноци одходза до Земплинскей Теплици – Керестура у Словацкей. Там буду участвовац на фестивалу „У Керестуре на пастирнї граю” ( „V Keresture na parstirnji hraju”) на нєдзелю, 11. септембра.

Представи ше найстарша фолклорна и дзивоцка шпивацка ґрупа, як и народни оркестер, зоз своїма фаховима руководителями Андрею Штефанко, Еуфемию Планкош и Кристияном Нярадийовим.

Руководителька фолклорней секциї Андрея Штефанко за „Рутенпрес” виявела же зоз локалну управу Земплинскей Теплици члени рижних секцийох з Руского Керестура уж роками успишно сотрудзую, дзекуюци директорки школи и старостки Йозефини Угальовей, од котрей и достали поволанку за участвованє на их фестивалу.

У Земплинскей Теплици домашнї за членох Дома култури орґанизую приємне пребуванє, а запланована и нащива городу Кошице, дзе им помогню Керестурци котри уж одредзени час жию у тим месце.

