Керестурци на Трибалиону

Природа, физична активносц, менталне и физичне здравє, шицко то слова котри од кеди жиєме тоту „нову пандемийну реалносц” можеме чуц, лєбо пречитац на каждим крочаю. И наисце, же бизме нє пошалєли у таких обставинох у яких жиєме, потребна нам физична активносц, та гоч то лєм шпациранє по природи, шейтанє пса у парку, лєбо санґейзинґ зоз даяку чечносцу у руки.

Тоти упартейши и авантуристи свой шлєбодни час хасную же би пробовали даяки нови активносци котри им источашнє и доприноша здравю.

Праве на таки активносци ше одлучели осемцме хлапци зоз Руского Керестура. Вони 18. септембра участвовали на Обегованю зоз препреченями (OCR Tribalion) котре отримане у Митровцу на Тари. Седемцме закончели змаганє, а єден член екипи ше, нажаль, покалїчел. Як гварели учашнїки, найнапартейше тото же под час змаганя вше ше бежи до брега.

– Там нєт ровнїни як ту, у Войводини, та нам з тих просторох ище чежше, алє зме вшелїяк знали дзе идземе. Найцикавше препреченє котре зме мали на нашей траси ми було кед зме ше мали випендрац на терасу високу два и пол метери, потим скочиц до озера, преплївац и таки мокри далєй бежац – гварел Ивица Няради, єден зоз учашнїкох.

На спомнутим обегованю єст три катеґориї: Tribalion Challenge (21 километер, 35 препреченя), Tribalion Green (12 километри, 20 препреченя) и Дзецинске обегованє (прилагодзене рижним возростом). Попри бежаня, лєбо ходзеня, даєдни препреченя на драги по циль то мури, пендранє по штранґу, ношенє и цаганє терхи, рачкованє по блату…

– Идея же би сом ишол на обегованє ми пришла на розум кед сом у терховнї, до котрей ходзим у Суботици, видзел же ше одредзене число членох терховнї приявело за тото змаганє – гварел Дамир Хома, инициятор одходу на Тару и додава:

– Волал сом брата, вон пристал и поволал даскелїх товаришох, та зме на концу и пошли – потолковал Хома.

На змаганю було коло 1 700 учашнїкох, од чого на найдлугшим було 1 000. Найшвидши час на найдлугшей дражки бул два годзини и дзешец минути. Керестурци, роздвоєни у трох ґрупох, змаганє шором закончовали за три и пол годзини, три годзини и пейдзешат минути и штири годзини и двацец минути. Як гваря, найзначнєйше доказац себе же можеш закончиц таке змаганє, видзиц природу и дружиц ше.

– Нє пририхтовал сом ше вельо пред одходом на Тару. Цале лєто ми було виполнєте зоз рижнима активносцами, як цо бавенє фодбалу и кошарки, та сом бул у добрей кондициї. То було мойо перше змаганє, а и шлїдуюцих рокох плануєм ходзиц на таки збуваня и випитовац свойо схопносци – потолковал Иґор Маньош.

Учашнїки ше зложели же, гоч мушице константно патриц под ноги же бисце нє спадли, найкрасша часц змаганя то прекрасни попатрунок на Тару и околїско. Як визначели, планую знова участвовац на подобних стретнуцох.

