РУСКИ КЕРЕСТУР – Дїдо Мраз, з коньми на кочу, нєшка рознєше вецей як 200 пакецики керестурским дзецом до їх домох. Плановане же би два екипи з Дїдом Мразом розношели пакецики од 10 годзин.

Кед же ше случи же Дїдо Мраз забудзе нащивиц даєдно обисце, треба же би ше явело на телефонске число секретара Месней заєднїци Михайла Пашу, 065/270-33-05.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)