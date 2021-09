Керестурци однєсли дарунки Белавей птици

КУЛА – До Здруженя Ментално нєдостаточно розвитих особох Белава птица, представителє Месней заєднїци и других орґанизацийох зоз Руского Керестура придали вчера дарунки у форми билей технїки и других апаратох, а як резултат гуманитарней акциї до хторей ше уклуючели велї гражданє.

Дарунки придал секретар Месней заєднїци Михайло Пашо хтори бул и инициятор и координатор акциї, вєдно зоз представителями Церковного одбору хтори подаровал уцицовач, Чесних шестрох служебнїцох хтори донирали електрични шпоргет, Добродзечного огньогасного дружтва котри за свойо подаровани дньовнїци зоз жатви купело аспиратор, а за прилоги гражданох у гуманитарних шкатулкох, як и младежи на гуманитарней журки, Месна заєднїца купела клима апарат.

Дарунки у мено Белавей птици приял директор Марко Кошутич, а у мено хасновательох подзековал Мирослав Виславски зоз Керестура хтори зоз свою товаришку донатором придали подзекованя.

Секретар МЗ Пашо з тей нагоди визначел же ше одлучели помогнуц Белавей птици, здруженю якого нєт у каждим штредку, же би потримали занятих котри наисце професийно роби свою деликатну роботу. На дарункох подзековал директор Кошутич и визначел же так будзе злєпшани квалитет услугох хтори дава їх здруженє.

