Керестурци потвердзели вименки Уставу на референдуму

РУСКИ КЕРЕСТУР – Гражданє Руского Керестура потвердзели вименки Уставу на референдуму, за пременки було вкупно 837 гласи, процив 594, а евидентовани и 28 нєважаци лїстки. У процентох то значи же ГЕЙ заокружели 57,36 одсто, НЄ зазначене на 40,7 одсто лїсткох, а нєважаци 1,9 одсто.

На штирох виберацких местох, медзи штерацец у општини Кула, пошорованих по шорним чишлє 34, 35, 36 и 37, односно у Ловарским Доме, Пензионерским доме, Замку и у ЯКП Руском у Руским Керестуре, право гласа мали вкупно 3.796 особи, а на референдуму ше вияшнєли 1.459 особи.

По перших резултатох зазначена виходносц 38,4 одсто.

